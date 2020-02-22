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22 лютого • оновлено в 09:10
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Розкрита скандальна інформація про дивну смерть в будинку Кожари

10.8т
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У будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари ввечері 21 лютого був застрелений підприємець Сергій Старицький.

Попередня версія правоохоронців – самогубство, проте справа може бути перекваліфікована, судячи з характеру вогнепальних поранень. За інформацією OBOZREVATEL з власних джерел в поліції, інцидент стався під час застілля.

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Згідно зі свідченнями Марини Кузірот, яка з третьої години дня випивала разом з померлим і Кожарою, постріл стався, коли вона вийшла в іншу кімнату. Жінка повернулася і побачила Старицького з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом у руці.

Леонід Кожара

Леонід Кожара

РІА Новини

Як повідомляє "Дзеркало тижня", чоловік застрелився з пістолета Jericho 941 – нагородної зброї ексміністра Кожари. Відомо, що той любив постріляти, коли вип'є. За інформацією від правоохоронців, на місці злочину Кожара знаходився в неадекватному стані.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, 21 лютого відбулося самогубство.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Леонід Кожара
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Такие же министры как и у Фе.
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