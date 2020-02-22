У будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари ввечері 21 лютого був застрелений підприємець Сергій Старицький.

Попередня версія правоохоронців – самогубство, проте справа може бути перекваліфікована, судячи з характеру вогнепальних поранень. За інформацією OBOZREVATEL з власних джерел в поліції, інцидент стався під час застілля.

Згідно зі свідченнями Марини Кузірот, яка з третьої години дня випивала разом з померлим і Кожарою, постріл стався, коли вона вийшла в іншу кімнату. Жінка повернулася і побачила Старицького з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом у руці.

Леонід Кожара РІА Новини

Як повідомляє "Дзеркало тижня", чоловік застрелився з пістолета Jericho 941 – нагородної зброї ексміністра Кожари. Відомо, що той любив постріляти, коли вип'є. За інформацією від правоохоронців, на місці злочину Кожара знаходився в неадекватному стані.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, 21 лютого відбулося самогубство.

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