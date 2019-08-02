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У бригаді-200 поповнення: в ЗСУ показали вбитого терориста "ДНР"

1.8т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, бригаду-200 поповнив Євген Безмен (Слюсаренко) з Донецька, позивний "Пістолет".

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав військовослужбовець.

Євген Безмен (Слюсаренко)

Євген Безмен (Слюсаренко)

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У бригаді-200 поповнення: в ЗСУ показали вбитого терориста "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бородатый йух зашкварился.
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