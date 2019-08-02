У бригаді-200 поповнення: в ЗСУ показали вбитого терориста "ДНР"

На Донбасі ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, бригаду-200 поповнив Євген Безмен (Слюсаренко) з Донецька, позивний "Пістолет".

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав військовослужбовець.

Євген Безмен (Слюсаренко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували дані ліквідованого на Донбасі терориста Олексія Кривошеєва на прізвисько "Хантер".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!