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23 жовтня • оновлено в 10:16
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У бригаді-200 поповнення: у ЗСУ показали ліквідованого терориста

1.3т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідовано чергового терориста "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, бригаду-200 поповнив Сергій Туцький (позивний "Сеня") з Горлівки Донецької області.

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав військовослужбовець.

У бригаді-200 поповнення: у ЗСУ показали ліквідованого терориста
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У бригаді-200 поповнення: у ЗСУ показали ліквідованого терориста
У бригаді-200 поповнення: у ЗСУ показали ліквідованого терориста

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі. Також один воїн ЗСУ був травмований у битві.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
идиот борька-робот с чугунной головой проснулся..
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2
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В киеве самоликвидировался каратель с погоняловым "Сенсей". СУГС не чекаясь!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Крымчанин Юрий, ты козлодятел под каждой статьей об этом будешь писать...???
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