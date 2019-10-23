У бригаді-200 поповнення: у ЗСУ показали ліквідованого терориста

На Донбасі ліквідовано чергового терориста "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, бригаду-200 поповнив Сергій Туцький (позивний "Сеня") з Горлівки Донецької області.

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав військовослужбовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі. Також один воїн ЗСУ був травмований у битві.

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