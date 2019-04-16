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У "бригаді-200" поповнення: в ЗСУ показали ліквідованих терористів "ДНР"

1.5тЧитати матеріал російською

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які були ліквідовані на Донбасі.

Про їхню смерті він повідомив на сторінці у Facebook. Так, 13 квітня "бригада-200" поповнилася черговим "бійцем" Ігорем "Раком" Радченком із Цукуриного Донецької області.

Ігор Радченко

Ігор Радченко

Ігор Радченко

Ігор Радченко

Новини
"Перемир'я?" Офіцер ЗСУ показав обстріл українських захисників "ДНРівцями"
Ігор Радченко

Ігор Радченко

12 квітня було ліквідовано терориста Романа Ситницького з Макіївки Донецької області.

Роман Ситницький

Роман Ситницький

Роман Ситницький

Роман Ситницький

"11.04.19 р. "бригада-200" поповнилася черговим бійцем у р-ні Трудовських, Донецьк, Дмитро Оничко з Амвросіївки", — додав Штефан.

Дмитро Оничко

Дмитро Оничко

У "бригаді-200" поповнення: в ЗСУ показали ліквідованих терористів "ДНР"
У "бригаді-200" поповнення: в ЗСУ показали ліквідованих терористів "ДНР"
Дмитро Оничко

Дмитро Оничко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дохнет скот и это здорово.
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М Олег
М Олег
Как можно зверски убивать шахтеров и еще этим хвастаться? Это же такие же граждане Украины, просто не согласные с гос. переворотом!!! А ВСУ трус, никогда с армией не воевали и вряд ли им это дано!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
М Олег, бабке своей глухонемой расскажи
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