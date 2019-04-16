У "бригаді-200" поповнення: в ЗСУ показали ліквідованих терористів "ДНР"

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які були ліквідовані на Донбасі.
Про їхню смерті він повідомив на сторінці у Facebook. Так, 13 квітня "бригада-200" поповнилася черговим "бійцем" Ігорем "Раком" Радченком із Цукуриного Донецької області.
Ігор Радченко
Ігор Радченко
Ігор Радченко
12 квітня було ліквідовано терориста Романа Ситницького з Макіївки Донецької області.
Роман Ситницький
Роман Ситницький
"11.04.19 р. "бригада-200" поповнилася черговим бійцем у р-ні Трудовських, Донецьк, Дмитро Оничко з Амвросіївки", — додав Штефан.
Дмитро Оничко
Дмитро Оничко
Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.
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