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У "бригаді-200" поповнення: у мережі показали фото вбитого терориста "ЛНР"

1.4тЧитати матеріал російською

На Донбасі 13 березня був ліквідований черговий терорист "ЛНР" — Каменєв Олександр.

Про це повідомив блогер із ніком "Necro Mancer" на сторінці у Twitter. Відомо, що проросійський бойовик був родом із смт Новоолександрівка (Луганська область).

Згідно з інформацією волонтерського сайту "Миротворець", 27-річний Каменєв служив у НВФ "Хуліган", раніше був гірником і працював у шахті "Оріхівська".

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У "бригаді-200" поповнення: у мережі показали фото вбитого терориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

У "бригаді-200" поповнення: у мережі показали фото вбитого терориста "ЛНР"

myrotvorets.center

У "бригаді-200" поповнення: у мережі показали фото вбитого терориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

У "бригаді-200" поповнення: у мережі показали фото вбитого терориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

У "бригаді-200" поповнення: у мережі показали фото вбитого терориста "ЛНР"

twitter.com/666_mancer

Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР" на Донбасі

Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР" на Донбасі

tribun.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня терористи "Л/ДНР" продовжили обстріл позицій ЗСУ на Донбасі, знову порушивши перемир'я. Двоє українських захисників отримали поранення.

Раніше на Донбасі були ліквідовані два терористи "Л/ДНР". Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав фото та розкрив деталі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРНовини Донбасуфотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинцы продолжают убивать украинцев на гражданской войне.
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