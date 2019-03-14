У "бригаді-200" поповнення: у мережі показали фото вбитого терориста "ЛНР"

На Донбасі 13 березня був ліквідований черговий терорист "ЛНР" — Каменєв Олександр.
Про це повідомив блогер із ніком "Necro Mancer" на сторінці у Twitter. Відомо, що проросійський бойовик був родом із смт Новоолександрівка (Луганська область).
Згідно з інформацією волонтерського сайту "Миротворець", 27-річний Каменєв служив у НВФ "Хуліган", раніше був гірником і працював у шахті "Оріхівська".
twitter.com/666_mancer
myrotvorets.center
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
twitter.com/666_mancer
Каменєв Олександр Олегович (Краснодонський р-н, 01/06/91) загинув ~ 13/03/19 https://t.co/YyZcIdFpJT # груз200 # роа pic.twitter.com/ylNIPPRiYO- Necro Mancer (@ 666_mancer) 14 березня 2019 р.
Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР" на Донбасі
tribun.com.ua
Як писав OBOZREVATEL, 13 березня терористи "Л/ДНР" продовжили обстріл позицій ЗСУ на Донбасі, знову порушивши перемир'я. Двоє українських захисників отримали поранення.
Раніше на Донбасі були ліквідовані два терористи "Л/ДНР". Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав фото та розкрив деталі.
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