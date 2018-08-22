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У "бригаді-200" поповнення: офіцер ЗСУ показав знищених терористів. Фото

4.8тЧитати новину російською

На Донбасі ліквідували ще двох терористів "Л/ДНР", один з яких виявився українцем, а інший - росіянином.

Інформацію про нових "дембелів" оприлюднив на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. "Адекватну відповідь" бойовики, які воювали за незаконні збройні формування на сході України отримали 19 і 20 серпня.

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Об'єднані сили розбили "Л / ДНР" на Донбасі: окупанти знищені

"Бригада-200 в районі Мар'їнки поповнилася черговим дембелем. Притула Олексій "Весна" з Макіївки", - написав військових, опублікувавши фото ліквідованого.

Також ліквідований був Курносов Віталій "Слай" з Москви.

"Громадянська війна? Ага ... "- зазначив офіцер.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували підступну провокацію на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Согласно данным Пенсионного фонда РФ с 2014-го по конец 2016 года было оформлено более 70 тыс спец. пенсий по потере кормильца, которые полагаются исключительно родным военнослужащих, космонавтов и жертв аварии на ЧАЭС. +1.
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