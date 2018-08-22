У "бригаді-200" поповнення: офіцер ЗСУ показав знищених терористів. Фото

На Донбасі ліквідували ще двох терористів "Л/ДНР", один з яких виявився українцем, а інший - росіянином.

Інформацію про нових "дембелів" оприлюднив на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. "Адекватну відповідь" бойовики, які воювали за незаконні збройні формування на сході України отримали 19 і 20 серпня.

"Бригада-200 в районі Мар'їнки поповнилася черговим дембелем. Притула Олексій "Весна" з Макіївки", - написав військових, опублікувавши фото ліквідованого.

Також ліквідований був Курносов Віталій "Слай" з Москви.

"Громадянська війна? Ага ... "- зазначив офіцер.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували підступну провокацію на Донбасі.