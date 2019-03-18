У бригаді-200 поповнення: офіцер ЗСУ показав потужне відео знищення позиції терористів

Українські військові знищили кулеметну позицію терористів на Донбасі. У мережі з'явилося відео події.
"В результаті влучного пострілу була знищена чергова кулеметна точка противника і укріплення. За даними розвідки один окупант приєднався до бригади-200", — повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан і опублікував відео на YouTube.
Де саме ліквідували кулеметників, не уточнюється.
Знищення позиції противника
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бригада-200 на Донбасі поповнилася полковником ФСБ Росії Романом Коміссарова з позивним "Луна".
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".