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У бригаді-200 поповнення: офіцер ЗСУ показав потужне відео знищення позиції терористів

4.7тЧитати матеріал російською

Українські військові знищили кулеметну позицію терористів на Донбасі. У мережі з'явилося відео події.

"В результаті влучного пострілу була знищена чергова кулеметна точка противника і укріплення. За даними розвідки один окупант приєднався до бригади-200", — повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан і опублікував відео на YouTube.

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Де саме ліквідували кулеметників, не уточнюється.

Знищення позиції противника

Знищення позиції противника

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бригада-200 на Донбасі поповнилася полковником ФСБ Росії Романом Коміссарова з позивним "Луна".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Так це ж Яворівський полігон!
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