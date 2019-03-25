|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У бригаді-200 поповнення: на відео потрапило знищення терористів "Л/ДНР" воїнами ОС

1.2тЧитати матеріал російською

Українські воїни знищили на Донбасі військову техніку терористів "Л/ДНР".

Момент удару потрапив на відео. Кадри опублікував на своєму каналі в YouTube офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Новини
Жах "Л/ДНР": ЗСУ отримали смертоносну зброю. Потужне відео

"Воїнами-ОСами знищена одна одиниця військової техніки "Урал", який робив підвезення БК і озброєння на передову російським окупантам. Як бачите, осине жало лягло майстерно і філігранно, як куля в лузу", — повідомив він.

За словами військового, один окупант приєднався до бригади-200.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були знищені, ще один поранений в результаті бойових дій на Донбасі 24 березня.

Двоє українських воїнів отримали поранення під час обстрілу вранці 25 березня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРтерористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сурко Віктор
Сурко Віктор
Воины Украины молодцы - пополняйте бригаду 200 что бы не осталось нечести на Украинской земле!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки