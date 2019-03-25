У бригаді-200 поповнення: на відео потрапило знищення терористів "Л/ДНР" воїнами ОС

Українські воїни знищили на Донбасі військову техніку терористів "Л/ДНР".
Момент удару потрапив на відео. Кадри опублікував на своєму каналі в YouTube офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Воїнами-ОСами знищена одна одиниця військової техніки "Урал", який робив підвезення БК і озброєння на передову російським окупантам. Як бачите, осине жало лягло майстерно і філігранно, як куля в лузу", — повідомив він.
За словами військового, один окупант приєднався до бригади-200.
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє окупантів були знищені, ще один поранений в результаті бойових дій на Донбасі 24 березня.
Двоє українських воїнів отримали поранення під час обстрілу вранці 25 березня.
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