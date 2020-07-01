У бою на Донбасі постраждав воїн ЗСУ: українські захисники відповіли терористам
На Донбасі в середу, 1 липня, один воїн Збройних сил України отримав бойове травмування.
За добу найманці Росії чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це на сторінці в Facebook повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
"Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу", – сказано в повідомленні. Втрати бойовиків уточнюються.
Постраждалого українського захисника було оперативно доставлено в військово-медичний заклад евакуаційню технікою. Йому надано належну допомогу, повідомили в Генеральному штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населених пунктів Оріхове і Травневе, бойовики відкрили вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу н.п. Піски, в районі відповідальності угруповання "Схід", ворог застосував заборонені 120-ти мм міномети й автоматичні станкові гранатомети.
Після обіду окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки. Вони використовували міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший місяць літа 2020 року на Донбасі загинули четверо українських військових.