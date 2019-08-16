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У Борисполі втік крупний наркобарон: з'ясувалися подробиці провальної операції

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Засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер, який утік при екстрадиції в аеропорту Бориспіль, оголошений у всеукраїнський розшук.

Через інцидент два високопоставлених співробітники СБУ вже усунені від займаних посад. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, назвавши подію "дуже ймовірною змовою".

За його інформацією, безпосередньо за проведення екстрадиції відповідав начальник 3-го управління (із боротьби з наркотиками) Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Орест Михайлецький.

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Загальне керівництво операцією із затримання і видачі підозрюваного Ізраїлю здійснював перший заступник головного управління у боротьбі з корупцією й оргзлочинністю СБУ (управління "К") генерал-лейтенант Анатолій Калюжняк.

"Михайлецький у СБУ вважався людиною, близькою до Василя Пісного (колишній заступник із боротьби з організованою злочинністю, замішаний у кількох гучних скандалах. – Ред.), але після зміни влади його залишили на займаній посаді. Зараз Михайлецького трясе внутрішня безпека зі всіма іншими причетними – відкрито кримінальну справу, і він головний претендент на реальний тюремний термін", – написав Бутусов.

Він додав, що принаймні вісім офіцерів СБУ були змушені дати свідчення щодо інциденту. Вони будуть залучені до різних видів відповідальності.

"А Калюжняк – кадровий співробітник "К", відомий тим, що був керівником апарату СБУ часів Януковича, відповідав за весь документообіг, включно з операціями з придушення Майдану. Калюжняк також дасть свідчення, але про його відсторонення від посади не йдеться, може відбутися суворою доганою", – додав журналіст.

Амос Дов Сільвер

Амос Дов Сільвер

Соцмережі

Він вказав на те, що затримання Амоса Дов Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції із боротьби з наркотиками. Так, 12 березня поточного року у США, Німеччині, Ізраїлі та Україні були одночасно затримані 42 керівники Telegrass.

"Уся верхівка в руках поліції, і немає тільки одного – головного організатора. І тут важко повірити, що така безпечність та таке потурання при видачі злочинця такого калібру, щодо якого працювало все управління, могли статися випадково", – підсумував Бутусов.

Відзначимо, наркозлочинець утік від поліції 15 серпня. В аеропорт його доставили прямо з Верховного суду України, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Перед відправкою з нього зняли електронний браслет, і він пішов у зал дьюті-фрі. Саме там його сліди нібито й зникли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні Амос Дов Сільвер, затриманий у Києві навесні 2019 року, вийшов із СІЗО.

Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
аеропорт Бориспіль Служба безпеки України наркотики
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