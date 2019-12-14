У "Борисполі" сталася НП із літаком: розклад рейсів змінили

У суботу, 14 грудня, під час наземного обслуговування в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під Києвом був пошкоджений літак Boeing 767-300 UR-GEA.

Через це авіакомпанії МАУ довелося здійснити ротацію повітряних суден і змінити розклад польотів. Про це повідомляється на сторінці Fly UIA в Facebook.

Таким чином, рейс PS 391 за маршрутом Київ – Делі, який мав виконуватися на пошкодженому літаку, відбудеться на лайнері іншої модифікації – Boeing 737-900 UR-PSK.

Аеропорт "Бориспіль" beztabu.net

"Це спричинить затримку чартерних рейсів авіакомпанії до Єгипту 15 грудня, які виконуватимуться на цьому літаку. Рейси PS5673 Київ – Шарм-Ель-Шейх, PS5674 – Шарм-Ель-Шейх – Київ, PS5657 Львів – Шарм-Ель-Шейх та PS5658 Шарм-Ель-Шейх – Львів затримуються на 09:50, 09:40, та 09:40, 09:50 годин відповідно", – сказано в повідомленні. Пасажирів також закликали звіряти розклад на онлайн-табло.

Уточнюється, що пасажирам, які вже прибули до Борисполя або в міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького, необхідно звернутися на інформаційну стійку для отримання контактів відповідного обслуговування (харчування, трансфер і розміщення в готелі).

Пасажирам, які знаходяться в Єгипті, проживання в готелі буде продовжено і організований трансфер згідно з новим часу вильоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 листопада в аеропорту "Бориспіль" служба безпеки виявила гранату в багажі жителя Донецька, який летів у Хургаду (Єгипет).

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