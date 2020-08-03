У Білорусі зняли з ефіру програму топпропагандистки Скабєєвої про ПВК Вагнера
Телеканал "РТР-Білорусь" скасував траснляцію програми російської топпропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин". Випуск був присвячений затриманню в Білорусі 33 найманців ПВК Вагнера.
Інформацію про це опублікував Telegram-канал "Методичка". Постом також поділилася і сама скандальна ведуча кремлівського телебачення.
Відзначається, що денний випуск "60 хвилин" про "вагнерівців" білоруський телеканал повинен був показати ввечері 3 серпня. Однак замість нього в ефір пустили повтор токшоу про суд над актором Михайлом Єфремовим.
"Плашку "прямий ефір" залишили, а про повтор не написали. Як ви здогадуєтеся, в "60 хвилин" йшлося про затримання росіян в Білорусі. Ольга Скабєєва в ефірі "Росія 1" сказала, що "нашу передачу напевно дивляться в Білорусі" . Дивляться, але не показують", – обурилися російські пропагандисти.
Нагадаємо, увечері 2 серпня в Білорусі припинили трансляцію програми топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Вона також була присвячена затриманню найманців ПВК Вагнера під Мінськом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих "вагнерівців" – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки.