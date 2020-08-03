У Білорусі зняли з ефіру програму топпропагандистки Скабєєвої про ПВК Вагнера

У Білорусі заборонили програму Скабєєвої про вагнерівців. МК

Телеканал "РТР-Білорусь" скасував траснляцію програми російської топпропагандистки Ольги Скабєєвої "60 хвилин". Випуск був присвячений затриманню в Білорусі 33 найманців ПВК Вагнера.

Інформацію про це опублікував Telegram-канал "Методичка". Постом також поділилася і сама скандальна ведуча кремлівського телебачення.

Відзначається, що денний випуск "60 хвилин" про "вагнерівців" білоруський телеканал повинен був показати ввечері 3 серпня. Однак замість нього в ефір пустили повтор токшоу про суд над актором Михайлом Єфремовим.

"Плашку "прямий ефір" залишили, а про повтор не написали. Як ви здогадуєтеся, в "60 хвилин" йшлося про затримання росіян в Білорусі. Ольга Скабєєва в ефірі "Росія 1" сказала, що "нашу передачу напевно дивляться в Білорусі" . Дивляться, але не показують", – обурилися російські пропагандисти.

Нагадаємо, увечері 2 серпня в Білорусі припинили трансляцію програми топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Вона також була присвячена затриманню найманців ПВК Вагнера під Мінськом.

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