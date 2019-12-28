У Білорусі розсекретили базу, де "вбивали опозиціонерів" Лукашенка: з'явилося відео

У Білорусі не вщухає стурбованість нещодавньою заявою колишнього бійця спецназу Міністерства внутрішніх справ країни Юрія Гаравського, який зізнався, що брав участь у викраденнях і вбивствах опонентів президента Олександра Лукашенка.

Після інтерв'ю з ним журналісти вирішили перевірити базу СОБР, де, за його словами, 20 років тому вбили і закопали ексглаву Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського. Про це повідомляється в розслідуванні DW.

Зазначається, що вона розташована у глухих околицях міського селища Бегомль за сто кілометрів від Мінська. З магістралі крізь ліс до неї веде непримітна ґрунтова дорога без вказівних знаків, яка через декілька кілометрів впирається в КПП. Там двометровий паркан, знак обмеження швидкості і невелика сторожка.

У Білорусі розсекретили базу, де "вбивали опозиціонерів" Лукашенко

Оскільки сторож від будь-яких коментарів відмовився, розслідувачі самі вирішили обстежити місця, які показував на фотографіях Юрій Гаравський, звіряючись із картами Google.

За їхніми словами, тут дійсно досі залишилися напівзгнилі колоди, складені так, що конструкція нагадує давно забутий бліндаж. Поруч залишки шлагбаума. Ще трохи далі – бетонний рів очисних споруд. З іншого боку – другий в'їзд на колишню базу, де на проіржавілих воротах висить замок.

База СОБРа в Білорусі dw.com

"Якщо вірити свідченням Гаравського, обох опозиціонерів закопали в ямі, точка на карті показує, що це місце – на приватній території. Після невеликої прогулянки ми виявили і зовсім свіжі ямки – як ніби хтось щось шукав, можливо, з металлодетектером. На зворотному шляху натикаємося на невеликий яр, на одній стороні якого звалені старі покришки. Тут теж декілька свіжих ямок", – описують журналісти.

База СОБРа в Білорусі dw.com

Вони також зазначили, що пізніше сторож все таки розповів, мовляв, декілька днів тому на базу навідувалися представники опозиційної партії "Білоруський народний фронт".

"Приїхали о другій годині ночі, залізли на територію, теж шукали. Так їх накрив спецназ. Я і сам би із задоволенням їм врізав. Зараз вони сидять в "американці" – слідчий ізолятор КДБ у Мінську", – завив сторож Тимофій.

База СОБРа в Білорусі dw.com

Зі свого боку розслідувачі підкреслили, що все-таки ця історія більше схожа на заздалегідь приготовлену "страшилку", оскільки жоден із співрозмовників, зокрема серед опозиційних політиків, її справжність не підтвердив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній боєць спецназу Міністерства внутрішніх справ Білорусі 41-річний Юрій Гаравський зізнався, що брав участь у викраденнях і вбивствах опонентів президента Олександра Лукашенка.

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