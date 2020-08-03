У Білорусі перервали передачу топпропагандиста Кремля про затримання найманців ПВК Вагнера

Вікторія Довгань Розслідування 07:25, 3.08.2020 Оновлено: 07:25, 3.08.2020

Увечері 2 серпня в Білорусі припинили трансляцію програми топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Вона була присвячена затриманню найманців ПВК Вагнера під Мінськом.

Про рішучий крок білорусів написали на Telegram-каналі прихильників терористичних "Л/ДНР" WarGonzo. Спільників окупантів обурив цей факт.

"У Білорусі обрубали "Недільний вечір" із Соловйовим, в якому обговорили ситуацію довкола затримання російських "ПВКашників "під Мінськом", – обурюються пропагандисти.

До речі, Соловйов також ділився анонсом власної програми на особистому Telegram-каналі. У ньому зазначалося, що рупори Кремля нібито "проллють світло" на події в Білорусі і вперше озвучать деякі факти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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