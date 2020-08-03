У Білорусі перервали передачу топпропагандиста Кремля про затримання найманців ПВК Вагнера
Увечері 2 серпня в Білорусі припинили трансляцію програми топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Вона була присвячена затриманню найманців ПВК Вагнера під Мінськом.
Про рішучий крок білорусів написали на Telegram-каналі прихильників терористичних "Л/ДНР" WarGonzo. Спільників окупантів обурив цей факт.
"У Білорусі обрубали "Недільний вечір" із Соловйовим, в якому обговорили ситуацію довкола затримання російських "ПВКашників "під Мінськом", – обурюються пропагандисти.
До речі, Соловйов також ділився анонсом власної програми на особистому Telegram-каналі. У ньому зазначалося, що рупори Кремля нібито "проллють світло" на події в Білорусі і вперше озвучать деякі факти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих "вагнерівців" – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки.