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У Білорусі перервали передачу топпропагандиста Кремля про затримання найманців ПВК Вагнера

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
9,5 т.
Російський топпропагандист Володимир Соловйов

Російський топпропагандист Володимир Соловйов. promdevelop.ru

Увечері 2 серпня в Білорусі припинили трансляцію програми топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Вона була присвячена затриманню найманців ПВК Вагнера під Мінськом.

Про рішучий крок білорусів написали на Telegram-каналі прихильників терористичних "Л/ДНР" WarGonzo. Спільників окупантів обурив цей факт.

"У Білорусі обрубали "Недільний вечір" із Соловйовим, в якому обговорили ситуацію довкола затримання російських "ПВКашників "під Мінськом", – обурюються пропагандисти.

Пропагандист Володимир Соловйов

До речі, Соловйов також ділився анонсом власної програми на особистому Telegram-каналі. У ньому зазначалося, що рупори Кремля нібито "проллють світло" на події в Білорусі і вперше озвучать деякі факти.

У Білорусі перервали передачу Соловйова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білорусьросійська пропагандаЧВК ВагнераВолодимир Соловйов
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  2. Розслідування