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26 грудня • оновлено в 11:01
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У бій вступила "Богдана": з'явилося відео випробувань унікальної зброї ЗСУ

3.4т
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На полігоні у Дніпропетровській області почалися випробування самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" калібру 155 мм – першої української системи озброєння стандарту НАТО.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook компанія "Українська бронетехніка", яка розробляла САУ спільно з Краматорським заводом важкого верстатобудування.

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САУ "Богдана"

САУ "Богдана"

Творці також показали коротке відео з так званим гідропострілом, який дозволяє перевірити всі системи зброї.

Далі за програмою випробувань стрільба інертними снарядами, потім – бойовими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2018 року українська армія отримала на озброєння нову самохідну гаубицю "Богдана", аналога якій немає у Росії.

  • Зброя має "натівський 155-мм калібр" і повністю відповідає всім вимогам Альянсу.

  • За словами експертів, дальність пострілу із "Богдани" по ТЗ осколково-фугасним зарядом – понад 40 кілометрів, а активно-реактивним – понад 50.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В этом вся украина. Купили польскую гаубицу, поставили на украинское шасси и вуаля, получилось уникальное украинское оружие)))))
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
Захаров Дмитрий, В этом все хyйлопитеки. Сидеть на хyйлоссии и гaдить в коментах ;))
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1
0
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Снаряды научились делать ,или как всегда в подарок ждёте?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
«Я думаю, что это всего лишь некий макет, который в серию не пойдёт. Дело в том, что шасси грузовика КрАЗ не подходит для тяжёлой гаубицы. После нескольких выстрелов оно рассыпается. Не просто же так изначально рассматривали базу танка «Оплот», которая намного тяжелее автомобильной», — сказал специалист. По его словам, весь комплекс польской САУ достаточно дорог для украинского оборонного бюджета. Стоимость одной системы может превышать $1 млн, поэтому было решено закупить польскую гаубицу, а шасси для неё сделать на Украине.)))))
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Ukr Igore
Ukr Igore
Захаров Дмитрий, Та пох москальські балачки
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