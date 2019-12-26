У бій вступила "Богдана": з'явилося відео випробувань унікальної зброї ЗСУ

На полігоні у Дніпропетровській області почалися випробування самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" калібру 155 мм – першої української системи озброєння стандарту НАТО.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook компанія "Українська бронетехніка", яка розробляла САУ спільно з Краматорським заводом важкого верстатобудування.
САУ "Богдана"
Творці також показали коротке відео з так званим гідропострілом, який дозволяє перевірити всі системи зброї.
Далі за програмою випробувань стрільба інертними снарядами, потім – бойовими.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні 2018 року українська армія отримала на озброєння нову самохідну гаубицю "Богдана", аналога якій немає у Росії.
Зброя має "натівський 155-мм калібр" і повністю відповідає всім вимогам Альянсу.
За словами експертів, дальність пострілу із "Богдани" по ТЗ осколково-фугасним зарядом – понад 40 кілометрів, а активно-реактивним – понад 50.
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