У бій вступила "Богдана": з'явилося відео випробувань унікальної зброї ЗСУ

На полігоні у Дніпропетровській області почалися випробування самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" калібру 155 мм – першої української системи озброєння стандарту НАТО.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook компанія "Українська бронетехніка", яка розробляла САУ спільно з Краматорським заводом важкого верстатобудування.

САУ "Богдана"

Творці також показали коротке відео з так званим гідропострілом, який дозволяє перевірити всі системи зброї.

Далі за програмою випробувань стрільба інертними снарядами, потім – бойовими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року українська армія отримала на озброєння нову самохідну гаубицю "Богдана", аналога якій немає у Росії.

Зброя має "натівський 155-мм калібр" і повністю відповідає всім вимогам Альянсу.

За словами експертів, дальність пострілу із "Богдани" по ТЗ осколково-фугасним зарядом – понад 40 кілометрів, а активно-реактивним – понад 50.

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