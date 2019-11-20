У Берліні жорстоко вбили сина експрезидента Німеччини: перші деталі

У Берліні (Німеччина) жорстоко вбили сина колишнього президента ФРН Ріхарда фон Вайцзеккера – Фрітца фон Вайцзеккера.

Невідомий чоловік із ножем напав на 59-річного професора просто посеред читання лекції в лікарні Charlottenburg Palace Park Clinic. Трагедія трапилася увечері 19 листопада, повідомляє видання Der Tagesspiegel.

За даними поліції, зловмисник перебував серед аудиторії слухачів і раптом накинувся на лектора, завдавши йому декілька ножових поранень. Спроби реанімувати фон Вайцзеккера на місці не увінчалися успіхом.

У Берліні жорстоко вбили сина експрезидента ФРН Фрітца фон Вайцзеккера

Серйозні травми отримав і один зі слухачів, який намагався захистити лектора. Його госпіталізували з важким пораненням.

Повідомляється, що присутнім в аудиторії вдалося зупинити нападника. Його особистість і мотиви скоєння злочину нині не розголошуються.

Поліцейські заарештовують зловмисника після смертельного нападу в клініці Der Tagesspiegel

Відомо, що останні декілька років Фрітц фон Вайцзеккер очолював клініку в Шарлоттенбурзі. Співчуття у зв'язку з його трагічною загибеллю висловив голова Вільної демократичної партії Германії Крістіан Лінднер.

Напад трапився увечері 19 листопада Twitter/Nacht Floh

"Чудовий лікар і чудова людина. Страшно подумати, в якому світі ми живемо", – написав він у своєму Twitter.

Фрітц фон Вайцзеккер і Ріхард фон Вайцзеккер

Варто зазначити, що батько загиблого німецького лектора Ріхард фон Вайцзеккер був президентом ФРН у 1984-1994 роках. Програмним його виступом стала промова до 40-ї річниці закінчення Другої світової війни. Тоді він закликав громадян не забувати про часи нацистської диктатури, а також пам'ятати про загиблих. Крім цього, у 2004 році німецький дослідник Гюнтер Крузе заявив, нібито колишній глава ФРН має далекі родинні зв’язки із засновником СРСР Володимиром Леніним. Правда, прямих доказів цих аргументів він так і не надав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині в центрі Берліна вбили 40-річного етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив в голову, після чого швидко поїхав геть.

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