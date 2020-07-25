На українському курорті масштабна пожежа знищила готель. Фото та відео

У Бердянську (Запорізька область) на вулиці Курортній 25 липня сталася пожежа в приватному готелі. У результаті події ніхто не постраждав.

Як йдеться на сайті ДСНС, повідомлення про пожежу на другому поверсі будівлі та на даху надійшло до рятувальників о 10:10 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Прибувши на місце події, пожежники встановили, що вогонь поширився на загальній площі 170 кв.м. Крім того, спалахнув дах третього поверху окремого будинку на загальній площі 30 кв.м.

Пожежа в Бердянську. pro.berdiansk.biz

Будівля загорілася вранці. pro.berdiansk.biz

Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на житлові будинки, розташовані поруч.

О 10:25 вдалося локалізувати загоряння, о 10:39 – повністю ліквідувати. Бійці ДСНС провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах зі стисненим повітрям.

Пожежа в Бердянську. pro.berdiansk.biz

Відомо, що власники готелю пропонували відпочивальникам номери класу люкс.

Причина пожежі встановлюється, за фактом події ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.

Готель розташований за адресою Курортна, 82. pro.berdiansk.biz

Пожежа в Бердянську. pro.berdiansk.biz

Вогонь поширився на траву біля ділянки. brd24.com

Рятувальники на місці НП. ДСНС

Рятувальники на місці НП. ДСНС

Пожежу вдалося загасити. ДСНС

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