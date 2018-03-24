У Бердянську мати закопала новонародженого в городі

У Запорізькій області в Бердянському районі жінка народила дитину і закопала її в городі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Бердянської райдержадміністрації Роман Молодецький, зазначивши, що на наступний день після скоєного жінка 1991 року народження, для якої ця дитина була четвертою, звернулася за допомогою до медиків.

"За отриманою щойно інформацією, мешканка Бердянського району в четвер народила 4-ту дитину. Народила вдома. Живцем закопала в городі. В п'ятницю звернулася за медичною допомогою в місцеву амбулаторію. Погано їй стало, бачите..." - розповів Молодецький.

"На утриманні 3 малолітніх дітей. Сама 1991 року народження. Проведеними слідчими заходами дитина була виявлена закопаною в городі. Зараз відправлена на експертизу", - написав він.

За словами Молодецького, горе-мати не стала заперечувати свою провину.

"Але це ще не все... Цю тварину відпустили додому! Я в шоці! Як так?! З'ясовую обставини", - додав він.

Як писав "Обозреватель", раніше в Одеській області молода мати засунула немовля в холодильник.