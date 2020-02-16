"Закрий рот і роздягайся!" На Житомирщині ґвалтівник кинув поранену жертву на рейках

У місті Бердичів Житомирської області 15 лютого невідомий із ножем напав на жінку, намагаючись її зґвалтувати.

Під час боротьби він завдав їй поранення в шию, повалив на рейки і втік. Про це на сторінці в Facebook повідомила сестра постраждалої, підписана в соцмережі як Sophie la Sage.

Напад стався близько 18:10 біля залізничного вокзалу.

"Чоловік 35-40 років, зріст близько 170 см, середньої статури, одягнений у темну куртку, темні штани і шапку, з триденною неголеністю і легким перегаром.

Спочатку запитав котра година, пройшов мимо, а потім наздогнав, напав із ножем зі спини, сказав закрити рот і роздягатися. Сестра почала чинити опір", – написала користувачка соцмережі.

У Бердичеві ґвалтівник із ножем напав на жінку Espreso

Як писав OBOZREVATEL, у місті Жашків Черкаської області чоловік заманив у готельний номер неповнолітню і зґвалтував її. Чоловік також пограбував дівчину і намагався втекти.

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