Головна Новини
17 лютого • оновлено в 01:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Закрий рот і роздягайся!" На Житомирщині ґвалтівник кинув поранену жертву на рейках

445
Читати матеріал російською

У місті Бердичів Житомирської області 15 лютого невідомий із ножем напав на жінку, намагаючись її зґвалтувати.

Під час боротьби він завдав їй поранення в шию, повалив на рейки і втік. Про це на сторінці в Facebook повідомила сестра постраждалої, підписана в соцмережі як Sophie la Sage.

Напад стався близько 18:10 біля залізничного вокзалу.

Новини
Вибив 300 тис. грн: у Житомирі суд "пожалів" ДАІшника, який переслідував учасника Майдану

"Чоловік 35-40 років, зріст близько 170 см, середньої статури, одягнений у темну куртку, темні штани і шапку, з триденною неголеністю і легким перегаром.

Спочатку запитав котра година, пройшов мимо, а потім наздогнав, напав із ножем зі спини, сказав закрити рот і роздягатися. Сестра почала чинити опір", – написала користувачка соцмережі.

У Бердичеві ґвалтівник із ножем напав на жінку

У Бердичеві ґвалтівник із ножем напав на жінку

Espreso

Як писав OBOZREVATEL, у місті Жашків Черкаської області чоловік заманив у готельний номер неповнолітню і зґвалтував її. Чоловік також пограбував дівчину і намагався втекти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Житомир
Теги
напад на жінку зґвалтування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги