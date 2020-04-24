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24 квітня • оновлено в 21:38
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/ Розслідування

У Bellingcat заявили про причетність російського куратора Шайтанова до катастрофи MH17

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Співробітник ФСБ Ігор Єгоров, куратор заарештованого за підозрою в державній зраді та здійсненні теракту генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, є особою з позивним "Ельбрус", фігурантом справи про збитий на Донбасі рейс MH17 у 2014 році.

Про це заявляється в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider та Der Spiegel. Зазначається, що полковник Єгоров – старший офіцер елітного підрозділу спецназу ФСБ, відомого як Департамент V, наступника елітного підрозділу КДБ із підривної діяльності і спецоперацій "Вимпел". У російського ФСБшника також є псевдонім Ігор Семенов.

Ігор Єгоров

Ігор Єгоров

Bellingcat

За даними Bellingcat, на початку війни на Донбасі Єгоров був одним із ключових російських силовиків, спрямованих на схід України для координації військових дій.

Так, у телефонних перехопленнях, опублікованих Об'єднаною слідчою групою (JIT) у зв'язку з катастрофою MH17, згадується куратор ФСБ, який у липні 2014 року базувався в Луганську і мав позивний "Ельбрус".

Він також згадувався в блогах бойовиків як один із військових командирів РФ, які виконували завдання в Луганській області.

Крім того, "Ельбрус" у 2014 році брав участь в операції анексії Криму й отримав медаль "За повернення" українського півострова.

Також "Ельбрус" фігурував у свідченнях бойовика, який захопив у полон ексльотчицю і нардепку Надію Савченко. За словами терориста, він передав "Ельбрусу" речі Савченко.

У Bellingcat пишуть, що припустили, що "Ельбрусом" може бути полковник Єгоров, в березні 2019 року. Їх гіпотеза отримала підтвердження, коли в листопаді 2019 року JIT опублікував телефонні розмови бойовиків.

В одній розмові, перехопленій 16 липня 2014 року (за день до падіння MH17), бойовик запитує свого товариша, чи зустрічався той із недавно прибулим командиром "Ельбрусом", якого він знав "із Кримських подій" як офіцера "Вимпел-спецназу" ФСБ Ігоря.

Він також описує "Ельбруса" як такого, що має особливість мови, подібна якій присутня і може бути ідентифікована в аудіозаписові Єгорова, опублікованій СБУ.

Ігор Єгоров з дочкою

Ігор Єгоров з дочкою

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня СБУ затримала генерал-майора відомства Валерія Шайтанова за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів. За завданням російських спецслужб він планував убивство добровольця Адама Осмаєва.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Валерій Шайтанов Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
Bellingcat розслідування ФСБ Донбас Боїнг МН17 Крим
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Да..т.еперь фсё!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
опять бла-бла-бла
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