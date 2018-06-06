"У АТО не вбили? Ми доб'ємо!" Під Вінницею жорстоко познущалися над ветераном АТО

Під Козятином Вінницької області катували і жорстоко побили ветерана антитерористичної операції Олександра Дяка.

Військовий повернувся з полігону з перепідготовки з підвищення боєготовності і брався за будь-яку роботу, повідомляє kazatin.com.

Так, двоє жителів с. Іванківці запропонували своєму односельцю Дяку підробити на новобудові за 200 грн в день. Робота була в с. Сигнал. У перший день ветерану заплатили гроші.

Але наступного дня його катували, жорстоко побили, без свідомості волокли за ноги, одягали петлю на шию і змушували рити собі могилу.

При цьому на ветерана здійснювався морально-психологічний тиск з основним змістом "Не вбили тебе в АТО, доб'ємо ми".

Через пару днів ветеран звернувся в поліцію. Заява потерпілого була прийнята, але номерок на руки не дали і сказали останні цифри номера, які чоловік не зміг запам'ятати.

"Факти"

У поліції підтвердили факт побиття Дяка і порушення кримінального провадження, повідомляють "Факти" .

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "Легкі тілесні ушкодження"... Була призначена експертиза, після проходження якої ми зможемо говорити про кваліфікацію злочину і про те, в результаті чого були отримані ці ушкодження", - повідомила т.в.о. начальника прес- служби поліції Вінницькій області Ірина Добровольська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двоє п'яних морських піхотинців побили чергового волонтерського поста на вокзалі в Миколаєві.