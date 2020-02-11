"У алкодиспансері помивочний день": Царьов похвалився купанням з депутатом Держдуми. Фото

Ексрегіонал Олег Царьов, який втік до Росії, викупався в термальному джерелі Владикавказа разом з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним і похвалився цим у мережі.

Пізніше він видалив компрометуючий пост з фото. Про це в своєму Telegram-каналі написав політтехнолог Олексій Голубицький (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Здається, в алкодиспансері сьогодні помивочний день: Надюху полоскали в Північному Льодовитому, а Царьов разом з директором Інституту країн СНД, депутатом Держдуми Затуліним заслужили тепленьку водичку) Тільки я встиг повісити скрін на Телеграм канал - Царьов швидко випиляв компрометуючий пост. Мабуть, ФСБ заборонило: не пасує депутату "Держдуми" і цілого члену Ради із зовнішньої і оборонної політики світити голим пузом!", – написав він.

Царьов похвалився купанням з депутатом Держдуми Telegram-канал "AllГолобуцькій"

Царьов похвалився купанням з депутатом Держдуми Telegram-канал "AllГолобуцькій"

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишній народний депутат Надія Савченко похвалилася купанням в Північному Льодовитому океані. На кадрах видно, що Савченко боса, одягнена в червону сукню.

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