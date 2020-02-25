У активістів "Українського кіберальянса" раптово влаштували обшуки

Вранці 25 лютого правоохоронці прийшли з обшуками до активістів організації "Український кіберальянс". Зокрема, слідчі дії провели у Олександра Галущенка, Андрія Перевезія і Шона Таунсенда.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook український журналіст, засновник InformNapalm Роман Бурко. Причини обшуків при цьому не називаються.

"У спікера Ukrainian Cyber Alliance (UCA) і інших людей, які в рамках акції #FRD вказували державним установам на критичні уразливості систем з метою виправлення і закриття вразливостей, почалися обшуки. Зараз деталі невідомі. Альянс роки проводив успішні операції і заважав росіянам, схоже , влада дала "зелене світло" знищенню волонтерських груп, які дошкуляли РФ ці роки", – написав Бурко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці влаштували масштабний обшук в КБ "Південне".

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