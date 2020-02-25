Головна Новини
25 лютого • оновлено в 10:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У активістів "Українського кіберальянса" раптово влаштували обшуки

913
Читати матеріал російською

Вранці 25 лютого правоохоронці прийшли з обшуками до активістів організації "Український кіберальянс". Зокрема, слідчі дії провели у Олександра Галущенка, Андрія Перевезія і Шона Таунсенда.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook український журналіст, засновник InformNapalm Роман Бурко. Причини обшуків при цьому не називаються.

Новини
НАБУ прийшло з обшуками на "Укрбронетехніку" та до Пашинського

"У спікера Ukrainian Cyber Alliance (UCA) і інших людей, які в рамках акції #FRD вказували державним установам на критичні уразливості систем з метою виправлення і закриття вразливостей, почалися обшуки. Зараз деталі невідомі. Альянс роки проводив успішні операції і заважав росіянам, схоже , влада дала "зелене світло" знищенню волонтерських груп, які дошкуляли РФ ці роки", – написав Бурко.

У активістів "Українського кіберальянса" влаштували обшуки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці влаштували масштабний обшук в КБ "Південне".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Кібератака на Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Кібератака на Україну
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги