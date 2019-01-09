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"У 17 зґвалтували": спливли моторошні подробиці про знайдену у валізі дівчину в Дніпрі

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До вбивства у Дніпрі 19-річної Дарини Білоус, тіло якої знайшли у валізі, може бути причетний її колишній хлопець. Вони розлучилися, і дівчина нібито дуже страждала.

Таке припущення під час обговорення у мережі висловила знайома загиблої під ніком magnificent_illuminate. Дискусію влаштували в Instagram.

"Я уже знаю, що він із Туреччини і вчора ввечері він уже був у своїй країні. Відкупився від ментів по-тихому, про це звичайно ж ніхто не сказав, чи не так? Його шукає Інтерпол і ось вони бабок уже не візьмуть", – написала вона.

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"У 17 зґвалтували": спливли моторошні подробиці про знайдену у валізі дівчину в Дніпрі

Прес-служба поліції Дніпропетровської області

Водночас дівчина стверджує, що його співучасники ще в місті.

Інші містяни пишуть, що Дарина була із неблагополучної сім'ї і нібито зв'язалася не з тією компанією.

"Дашу в 17 років зґвалтували, а у 19 по-звірячому вбили. Ніхто її не вчив, із ким можна зв'язуватися, а з ким ні. Жахлива доля у дівчинки", – розповідають вони.

Обережно! Вразливим людям дивитися фото не рекомендується!

"У 17 зґвалтували": спливли моторошні подробиці про знайдену у валізі дівчину в Дніпрі

Прес-служба поліції Дніпропетровської області

"У 17 зґвалтували": спливли моторошні подробиці про знайдену у валізі дівчину в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня у сміттєвому баку була виявлена валіза з трупом дівчини. Вона була з оголеним торсом — у бюстгальтері і в джинсах. Страшну знахідку виявив бездомний, який і викликав поліцію.

Місце
УкраїнаДніпро
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