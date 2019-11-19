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19 листопада • оновлено в 11:30
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Тягнув на ланцюгу: український чиновник по-звірячому познущався над псом. Фото 18+

1.5т
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Директор Хмельницького держархіву та колишній віцемер обласного центру Володимир Байдич 1,5 км тягнув по дорозі прив'язаного ланцюгом до автомобіля пса.

Про це повідомили в Організації захисту тварин "Врятуй життя". Інцидент трапився біля села Кузьмін у Красилівському районі Хмельниччини 17 листопада.

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Свідком став солдат, який проїжджав повз. Водій машини пояснив йому, що так вирішив провчити собаку за те, що той вкусив його маму. Закривавлену тварину доставили в Красилів.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Байдичу може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до трьох років.

Український чиновник 1,5 кілометра тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

Український чиновник 1,5 кілометра тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

ФБ Олени Голубничої

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

ФБ Олени Голубничої

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

ФБ Олени Голубничої

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем

ФБ Олени Голубничої

Тягнув на ланцюгу: український чиновник по-звірячому познущався над псом. Фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі міста Першотравенськ у Дніпропетровській області на вулицях знаходять трупи по-звірячому вбитих собак і кішок.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
Україна
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Прив"язати на ланцюг і нехай біжить за машиною своєї мами, яка виховала такого звіра!
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Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
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Kindness Nelly
Kindness Nelly
Хо Хол, вас послать бы на лечение к психотерапевту, но комплексы адептов русского мира не корректируются ни одним психотерапевтом, к сожалению.
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Лоза Майя
Лоза Майя
Чтоб ты подох, старая тварь, вместе со своей мамой, которая вы.рала такую мразь, как ты. Твою маму надо было стерилизовать еще в детстве, как животное, а тебя сразу после рождения головой об дерево шмякнуть. Возьмите его кто-нибудь, привяжите к машине и протащите точно так же, как он тащил несчастную собаку.
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