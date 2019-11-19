Тягнув на ланцюгу: український чиновник по-звірячому познущався над псом. Фото 18+

Директор Хмельницького держархіву та колишній віцемер обласного центру Володимир Байдич 1,5 км тягнув по дорозі прив'язаного ланцюгом до автомобіля пса.

Про це повідомили в Організації захисту тварин "Врятуй життя". Інцидент трапився біля села Кузьмін у Красилівському районі Хмельниччини 17 листопада.

Свідком став солдат, який проїжджав повз. Водій машини пояснив йому, що так вирішив провчити собаку за те, що той вкусив його маму. Закривавлену тварину доставили в Красилів.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Байдичу може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до трьох років.

Український чиновник 1,5 кілометра тягнув на ланцюгу пса за автомобілем ФБ Олени Голубничої

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем ФБ Олени Голубничої

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем ФБ Олени Голубничої

Український чиновник 1,5 км тягнув на ланцюгу пса за автомобілем ФБ Олени Голубничої

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