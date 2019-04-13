Тягнув на капоті 100 м: на Донеччині п'яний на авто "зніс" патрульного. Фото з місця

У місті Слов'янськ Донецької області п'яний водій Hyundai збив патрульного і практично 100 метрів протягнув його на капоті.

Причому, в салоні в цей момент знаходилася дворічна дитина. Про це повідомляє Патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook.

"Патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР, проте водій за кермом відмовився спілкуватися з поліцейськими і закрився всередині авто. Коли патрульний вирішив зафіксувати номерні знаки транспортного засобу, водій запустив двигун, різко рушив вперед, скоїв наїзд на інспектора і провезення його на капоті близько 100 метрів. На заклики зупинити правопорушення він не реагував", – сказано в повідомленні.

Прес-служба Патрульно поліції України

Після цього колеги почали наздоганяти Hyundai. Заблокувати авто порушника і затримати водія їм вдалося вже за містом.

Виявилося, що затриманий чоловік вже має проблеми з законом. Зараз проводяться слідчі дії щодо іншої справи.

Потерпілий патрульний отримав пошкодження і був госпіталізований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'яного винуватця аварії прив'язали до стовпа, тому що він нападав на іншого учасника ДТП. Надзвичайна подія сталася на Кільцевій дорозі.

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