В 2009 году в городе Винница случилась преудевительная история. Ректор Винницкого института конструирования одежды и предпринимательства Игорь Мизрах, который при любой удобной возможности не забывал напомнить собеседнику, что он “двоюродный брат” мэра Винницы Владимира Гройсмана. Начал грязную пиар кампанию против своего “родственника”, решительно вознамерившись испортить тому репутацию посредством рассылки SMS оскорбительного содержания.

Точной даты начала черной пиар кампании установить не удалось, достоверно известно лишь, что 2 апреля 2009 года заместитель винницкого мэра Владимира Гройсмана – Владимир Слишинский обратился к правоохранителям с заявлением, что группа неустановленных лиц рассылает откровенно оскорбляющие честь и достоинство мэра SMS и электронные письма следующего содержания.

"Тягне все, немов пацюк, Гройсман — вінницький главнюк. Гройсмани живуть на "шару", тягнуть з міста, як з базару".

а также:

"И стиль работы свинский, заслуженный юрист Слишинский".

Владимир Слишинский, когда писал заявление, прекрасно понимал, что стоит за грязной медийной пиар компанией, никто иной как его соучредитель по ТОВ “БРИЗ” Игорь Мизрах. Но учитывая тот факт, что не располагал прямыми доказательствами причастности Мизраха к данному преступлению, в своем заявлении указал лица, причастные к распространению информации оскорбительного характера.

А ими оказались:

журналист Артем Фляжников, отвечающий в организации Мизраха за медиа;

помощница Фляжникова - Карина Демская, выполняющая черную работу.

Именно их фамилии небезосновательно были указаны в заявлении Слишинского.

Примечательно, что Артем Фляжников на допросе своей вины не отрицал, как и не отрицал своей связи с Мизрахом. Во время допроса он признал факт того, что возглавляет Pr-агентство, которое сотрудничает с Игорем Мизрахом, директором Винницкого института конструирования одежды и предпринимательства.

При этом слова, которыми Фляжников объяснил свои действия действительно поражают своей наигранной наивностью:

“Такие эпиграммы ходили от одного к другому не один день, – объясняет Фляжников. – Их и мне кто-то прислал, а я разослал большее сотни SMS. Не вижу в этом ничего противозаконного. Эти стишки – шутливые и пристойные”.

Удивительная простота – не правда ли? Просто представляете себе как это вы можно случайно получить SMS от неизвестного отправителя, и просто отправить 100 SMS незнакомым тебе людям, которые все почему то, случайно, оказались жителями Винницы!

Возможно такое просто теоретически? Нет. Вот только это еще не предел цинизма.

Сам Мизрах, когда за комментариями обратились к нему, так все повернул с ног на голову в своем ответе, что у всех создалось впечатление о том, что речь идет о политическом заказе против молодого перспективного кандидата в мэры Винницы!

“Уверяю, к распространению и написанию эпиграмм никакого отношения не имею, - заявил Игорь Мизрах. - Сам получал такие SMS-сообщения. И, по-моему, в них много правды. Но никто не подает заявление в милицию на юмориста Михаила Задорнова или "Квартал 95" за то, что они кого-то высмеивают.

Неужели угрозыску нечем заняться? Артем Фляжников работает по контракту, рекламирует моё учебное заведение. А буду ли я участвовать в будущих выборах мэра, этот вопрос пока открыт”.

Но самый возмущенный действиями правоохранителей оказался партнер Мизраха по его новому перспективному проекту, сулящему многомиллионные распилы - футбольный клуб ”Подолянка”, президент данного клуба - Григорий Фурман. Как впоследствии не раз он сам хвастался, автор данных четверостиший.

Фурман был до предела возмущен, и не скрывая удовольствия рвал на груди тельняшку, рассказывая о произволе власти, которая “гнобит честных бизнесменов-юмористов”.

При этом, снова таки, Фурман не забывал прихвастнуть, что неуловимый автор оскорбительных строк – он сам. История близилась к финалу, “подвиг” Мизраха должен был быть забыт, но…

Ввиду новых обстоятельств, ставший объектом пристального внимания правоохранителей 20 июня 2009 года Мизрах был объявлен в розыск за мошенничество. Тут надо отдать должное изворотливости нашего “героя”.

Не особо стараясь скрыться, от карающего меча Фемиды, Мизрах запустил через свою империю медиа-сайтов возглавляемых все тем же Фляжниковым слух, что сам президент одобрил его кандидатуру на должность главы Хмельницкой ОДА!

На руку Мизраху сыграли и местные СМИ, которые даже не удосужившись проверить сомнительный источник информации раздули из полностью выдуманной Мизрахом новости кулуарный скандал.

Примечательно, что и действия правоохранителей также сыграли на руку Мизраху. Они так же как и представители СМИ не стали проверять качество источников и испугавшись скандала спустили дело против одиозного “политика” Мизраха на тормозах.

Понятно, что никаким губернатором Мизрах не стал. Что, впрочем, не помешало ему и дальше продолжать осваивать ниву фейковых СМИ, созданную им для распространения лживой и оскорбительной информации против публичных личностей, правительственных мужей и государственных институтов.

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