Тягла на величезній швидкості: подробиці моторошної загибелі дитини на Харківщині

14-річну Вікторію, яка загинула через переляканого коня на Харківщині, тварина декілька хвилин тягнула на великій швидкості по полю. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Школярка постійно приїжджала в Безлюдівку і доглядала за кіньми. Про це повідомляє ТСН.

У день трагедії вона була в полі разом зі своїми подругами. Дівчинка вирішила напоїти коня і зав'язала мотузку, за яку вела його, собі навколо пояса. Кінь раптово злякався і поніс Вікторію на великій швидкості. Заспокоїти тварину вдалося лише через декілька хвилин.

Господиня тварини каже, що поїхала на відпочинок, тому залишилася Сінклі (кінь, через котрого загинула Вікторія) на стайні. Саме того дня мала забрати її додому, але не встигла.

Скріншот

Надія Кондратюк, яка доглядає за кіньми майже 20 років, зазначила, що дівчинка в трагедії винна сама, адже порушила правила безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія сталася 3 серпня. Справу розслідують як нещасний випадок.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!