Головна Новини
13 вересня • оновлено в 01:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Тягали за волосся і били об стіну: під Харковом натовп підлітків познущався над дівчиною. Відео

Читати матеріал російською

У місті Ізюм Харківської області натовп підлітків жорстоко побив однолітку.

Те, що відбувалося, знімали на відео. Незабаром ролик розлетівся в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"В Ізюмі натовп дівчат жорстоко побив дівчинку. Хомо сапієнс так само зняли все на відео і залили собі в Instagram сторіз", – відзначили на сторінці "Ху*вая Салтовка" в Twitter.

Новини
У Запоріжжі банда підлітків жорстоко побила і пограбувала дитину

Під Харковом натовп підлітків жорстоко побив дівчину

Під Харковом натовп підлітків жорстоко побив дівчину

Відзначається, що героїню відео вже впізнали, її звуть Єлизавета Мажиріна.

На кадрах видно, що одна з підлітків б'є дівчинку об стіну, хапає за волосся і обзиває нецензурними словами. На фоні чутно голоси інших, які спокійно спостерігали за конфліктом.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео бійки між підлітками, зняте в школі Києва № 294.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Харків
Теги
бійка побили підлітка банда підлітків
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
36
1
Смішно
1
Цікаво
20
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского рулит
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel