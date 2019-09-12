Тягали за волосся і били об стіну: під Харковом натовп підлітків познущався над дівчиною. Відео

У місті Ізюм Харківської області натовп підлітків жорстоко побив однолітку.

Те, що відбувалося, знімали на відео. Незабаром ролик розлетівся в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"В Ізюмі натовп дівчат жорстоко побив дівчинку. Хомо сапієнс так само зняли все на відео і залили собі в Instagram сторіз", – відзначили на сторінці "Ху*вая Салтовка" в Twitter.

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Під Харковом натовп підлітків жорстоко побив дівчину

Відзначається, що героїню відео вже впізнали, її звуть Єлизавета Мажиріна.

На кадрах видно, що одна з підлітків б'є дівчинку об стіну, хапає за волосся і обзиває нецензурними словами. На фоні чутно голоси інших, які спокійно спостерігали за конфліктом.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

В Ізюмі натовп дівчат жорстоко побила дівчинку. Хомо сапієнс так само зняли все на відео і залили собі в Інстаграм сторіз. Героїню відео вже впізнали, звуть її Єлизавета Мажіріна. pic.twitter.com/B8ysLsuqeS - хуево Салтівка | Харків (@h_saltovka) September 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео бійки між підлітками, зняте в школі Києва № 294.

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