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"Тут живе вбивця!" Будинки Мангера і Ріщука "атакували" через смерть Гандзюк

1.2тЧитати матеріал російською

У Херсоні провели акції під будинками заступника голови Херсонської ОДА Євгена Ріщука й голови міської ради Владислава Мангера.

Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" звинувачують чиновників у причетності до вбивства активістки.

Вони залишили на стінах будинків і дорозі написи: "Тут живе вбивця", "Вбивця — Ріщук", "Мангер — убивця", передає РБК-Україна.

Також активісти кидали петарди й запалили фаєри з червоним димом.

"Тут живе вбивця!" Будинки Мангера і Ріщука "атакували" через смерть Гандзюк

РБК-Україна

"Тут живе вбивця!" Будинки Мангера і Ріщука "атакували" через смерть Гандзюк

РБК-Україна

"Тут живе вбивця!" Будинки Мангера і Ріщука "атакували" через смерть Гандзюк

РБК-Україна

"Тут живе вбивця!" Будинки Мангера і Ріщука "атакували" через смерть Гандзюк

РБК-Україна

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Крім того, на порозі Херсонського управління поліції з'явилося графіті: "Сидіти повинні вбивці". На місце проведення акцій приїхали представники поліції, активістам вони не протидіють.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Катерина ГандзюкВладислав Мангер
Місце
Україна
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А почему не в Куеве, у резиденции Кровавого?
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