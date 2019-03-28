"Тут живе вбивця!" Будинки Мангера і Ріщука "атакували" через смерть Гандзюк

У Херсоні провели акції під будинками заступника голови Херсонської ОДА Євгена Ріщука й голови міської ради Владислава Мангера.
Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" звинувачують чиновників у причетності до вбивства активістки.
Вони залишили на стінах будинків і дорозі написи: "Тут живе вбивця", "Вбивця — Ріщук", "Мангер — убивця", передає РБК-Україна.
Також активісти кидали петарди й запалили фаєри з червоним димом.
РБК-Україна
РБК-Україна
РБК-Україна
РБК-Україна
Крім того, на порозі Херсонського управління поліції з'явилося графіті: "Сидіти повинні вбивці". На місце проведення акцій приїхали представники поліції, активістам вони не протидіють.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави. 15 лютого застава була внесена і його випустили з СІЗО.
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