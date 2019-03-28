"Тут живе вбивця!" Будинки Мангера і Ріщука "атакували" через смерть Гандзюк

У Херсоні провели акції під будинками заступника голови Херсонської ОДА Євгена Ріщука й голови міської ради Владислава Мангера.

Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" звинувачують чиновників у причетності до вбивства активістки.

Вони залишили на стінах будинків і дорозі написи: "Тут живе вбивця", "Вбивця — Ріщук", "Мангер — убивця", передає РБК-Україна.

Також активісти кидали петарди й запалили фаєри з червоним димом.

РБК-Україна

РБК-Україна

РБК-Україна

РБК-Україна

Крім того, на порозі Херсонського управління поліції з'явилося графіті: "Сидіти повинні вбивці". На місце проведення акцій приїхали представники поліції, активістам вони не протидіють.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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