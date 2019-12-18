"Тут гинуть люди": подробиці смертельної ДТП з автобусом під Черніговом

Однією з причин смертельної ДТП з автобусом під Черніговом могла стати ожеледиця.

У поліції OBOZREVATEL розповіли, що 16 грудня, коли трапилася трагедія, дорога була слизькою. "Якоюсь мірою ожеледиця могла вплинути на подію", – зазначили в пресслужбі ГУНП Чернігівщини.

У відомстві уточнили, що за попередньою інформацією, водій автобуса Neoplan під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

ДТП у Чернігівській області

Жителі с. Мости, в якому трапилася трагедія, розповіли OBOZREVATEL, що аварії тут відбуваються регулярно. Ситуація ускладнилася після того, як шляховики після ремонту траси кілька років тому забрали знак "початок населеного пункту", що обмежує швидкість до 50 км/год.

"Замість нього встановили інший знак "початок населеного пункту" на синьому тлі (5,47 – Авт.). Він виконує інформаційну функцію, і правила дорожнього руху на нього не поширюються", – розповів OBOZREVATEL староста с. Матіївка В'ячеслав Побожий.

Він додав, що автодорога розсікає Мости на дві частини. Транспорт літає і не пригальмовує. "На ділянці дороги в районі села трапилося багато смертей. Думаю, трагедія з автобусом – не остання", – зазначив Побожий.

ДТП у Чернігівській області

ДТП у Чернігівській області Gooble.Maps

Ігор Побожий сказав, що жителі неодноразово зверталися у дорожні служби з проханням поміняти знак, але отримували відповідь, що він встановлений правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області автомобіль Daewoo збив на переході двох чоловіків. Один із них загинув на місці пригоди, інший – у лікарні.

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