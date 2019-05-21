"Тут був русскій мір": в мережі з'явилися показові фото розбомбленого Донбасу і Сирії

У мережі показали порівняльні фотографії Донбасу і Сирії.

На двох знімках, розміщених в Twitter Vitauskas, з висоти пташиного польоту видно воронки від снарядів, що розірвалися.

"1. Донбас. Україна. 2. Хама. Сирія. Тут був "русскій мір". (Для тих, хто не зрозумів: чорні точки - це воронки від снарядів і бомб)", - сказано в підписі в фото.

Україна Twitter Vitauskas

Сирія Twitter Vitauskas

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни ЗСУ дали відсіч на Донбасі окупантам, відмінусовані сімох терористів "Л/ДНР".

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