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"Тут був русскій мір": в мережі з'явилися показові фото розбомбленого Донбасу і Сирії

8.9тЧитати матеріал російською

У мережі показали порівняльні фотографії Донбасу і Сирії.

На двох знімках, розміщених в Twitter Vitauskas, з висоти пташиного польоту видно воронки від снарядів, що розірвалися.

"1. Донбас. Україна. 2. Хама. Сирія. Тут був "русскій мір". (Для тих, хто не зрозумів: чорні точки - це воронки від снарядів і бомб)", - сказано в підписі в фото.

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"Тут був русскій мір": в мережі з'явилися показові фото розбомбленого Донбасу і Сирії

Україна

Україна

Twitter Vitauskas

Сирія

Сирія

Twitter Vitauskas

"Тут був русскій мір": в мережі з'явилися показові фото розбомбленого Донбасу і Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни ЗСУ дали відсіч на Донбасі окупантам, відмінусовані сімох терористів "Л/ДНР".

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктКонфлікт в Сирії
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Mega Death
Mega Death
Может до хохложопых начало доходить, что они ни чем не отличаются от Сирии, Ливии или Ирака с Афганистаном. Пешки, которыми двигают другие игроки. Ладно, пусть хохлы будут не пешкой, а ладьёй( вроде мощная, но прямолинейная и тупая). Но это всё равно ничего не меняет. Пожертвуют ей , ещё до окончания партии)))
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Надежда Вера
Надежда Вера
Побольше таких видов, где разрушение= "русский" мир, чтобы население не только смеялись, но и думало
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Mega Death
Mega Death
Надежда Вера, Поезжай в Мосул или Сану))) Там прикольный виды)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, на первом фото Дебальцево, русская падаль утюжила этот район трое суток после подписания Минска-2, вот так казларылые мрази держат своё слово и придерживаются первого пункта подписанного соглашения.... У кого-то остались сомнения в сохранении кацарылых тварей на планете???
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