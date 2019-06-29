"Тусовка в небі": на Донбасі спритно "зловили" безпілотник Росії. Відеофакт

На Донбасі сили технічної розвідки полку "Азов" засікли, що ворог коригує роботу своєї артилерії по позиціях наших підрозділів завдяки БПЛА "Елерон" російського виробництва.

Відео "перехоплення" показали на YouTube-каналі "Азова". "Азовці вирішили підняти свій безпілотник для фіксування "Елерон" у повітрі і його супроводу до місця посадки в окупованій нині Горлівці. Таким чином, були отримані незаперечні докази використання окупантами на Донбасі озброєння, що поставляється з Росії", – сказано в коментарі до кадрів. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що БПЛА цього типу вже був знищений "Азовом" на початку березня цього року. Після цього безпілотник був досліджений, отримані дані азовці вже успішно використовують для боротьби з російським окупантом.

Скріншот з відео

"ІнформНапалм"

"ІнформНапалм"

"ІнформНапалм"

"ІнформНапалм"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених з порушенням ліній відведення в окупованих районах Луганської області на Донбасі.

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