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"Тусовка в небі": на Донбасі спритно "зловили" безпілотник Росії. Відеофакт

1.3тЧитати матеріал російською

На Донбасі сили технічної розвідки полку "Азов" засікли, що ворог коригує роботу своєї артилерії по позиціях наших підрозділів завдяки БПЛА "Елерон" російського виробництва.

Відео "перехоплення" показали на YouTube-каналі "Азова". "Азовці вирішили підняти свій безпілотник для фіксування "Елерон" у повітрі і його супроводу до місця посадки в окупованій нині Горлівці. Таким чином, були отримані незаперечні докази використання окупантами на Донбасі озброєння, що поставляється з Росії", – сказано в коментарі до кадрів. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що БПЛА цього типу вже був знищений "Азовом" на початку березня цього року. Після цього безпілотник був досліджений, отримані дані азовці вже успішно використовують для боротьби з російським окупантом.

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"Тусовка в небі": на Донбасі спритно "зловили" безпілотник Росії. Відеофакт

Скріншот з відео

"Тусовка в небі": на Донбасі спритно "зловили" безпілотник Росії. Відеофакт

"ІнформНапалм"

"Тусовка в небі": на Донбасі спритно "зловили" безпілотник Росії. Відеофакт

"ІнформНапалм"

"Тусовка в небі": на Донбасі спритно "зловили" безпілотник Росії. Відеофакт

"ІнформНапалм"

"Тусовка в небі": на Донбасі спритно "зловили" безпілотник Росії. Відеофакт

"ІнформНапалм"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених з порушенням ліній відведення в окупованих районах Луганської області на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
"Азов"
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Дикари засекли летающий обьект, и обстреляли копьями)
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