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21 лютого • оновлено в 13:19
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Турчинов заявив про передумови захоплення Криму і Донбасу ще у 2013 році

4.4т
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Захоплення Росією Криму та подальше вторгнення на Донбас ретельно і заздалегідь відпрацьовувалося російськими військовими.

Таку заяву зробив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). За його словами, план був відпрацьований до деталей.

"У 2013 році в Росії (і частково на території Білорусі) проходили військові навчання під назвою "Захід-2013". Завдання цих навчань формулювалося цілком конкретно: в одній сусідній країні відбулося захоплення незаконними військовими угрупуваннями влади і за зверненням конституційного керівництва російські друзі надають військову допомогу", – пояснив Турчинов.

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Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

ТСН

Він упевнений, що президент Росії Володимир Путін хотів "діяти напевно". "У нього було два сценарних варіанти. Перший – зміцнити владу, підконтрольну Януковичу... Інший варіант – військова інтервенція", – сказав екссекретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов заявив, що Путін вчинив злочини проти України і в майбутньому має відповісти за них.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російська воєнна загроза Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Олександр Турчинов Володимир Путін
Місце
Україна
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Жалкие оправдания военного преступника.
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5
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Турчинов будет висеть, раскачиваться на ветру и вонять...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Levitsky Valery, по лайкам и дизлайкам ты можешь понять, кто тут воняет...
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0
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Zhikharev Dmitry, Ты уже воняешь
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