Турчинов заявив про передумови захоплення Криму і Донбасу ще у 2013 році

Захоплення Росією Криму та подальше вторгнення на Донбас ретельно і заздалегідь відпрацьовувалося російськими військовими.

Таку заяву зробив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). За його словами, план був відпрацьований до деталей.

"У 2013 році в Росії (і частково на території Білорусі) проходили військові навчання під назвою "Захід-2013". Завдання цих навчань формулювалося цілком конкретно: в одній сусідній країні відбулося захоплення незаконними військовими угрупуваннями влади і за зверненням конституційного керівництва російські друзі надають військову допомогу", – пояснив Турчинов.

Олександр Турчинов ТСН

Він упевнений, що президент Росії Володимир Путін хотів "діяти напевно". "У нього було два сценарних варіанти. Перший – зміцнити владу, підконтрольну Януковичу... Інший варіант – військова інтервенція", – сказав екссекретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов заявив, що Путін вчинив злочини проти України і в майбутньому має відповісти за них.

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