Турчинов запропонував Україні йти в "повзучий" наступ на Донбасі

Попри те, що для України зараз ризиковано йти у масштабний наступ проти Росії, вона може досягти успіху у "повзучому" відвойовуванні Донбасу.

Про це в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, така стратегія вже виправдала себе у 2016-2917 роках (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик пояснив, що зараз Україна не може провести потужну військову операцію і піти у фронтальний наступ. Адже для цього потрібно мати перевагу над силами ворога.

"Ми не можемо оцінити сили ворога, тому що вони, на жаль, безмежні. Те, що зараз знаходиться на Донбасі, – це фактично таке "гарматне м'ясо". Їх задача – протриматися добу у випадку потужного наступу, щоб дати можливість ввести основні сили і засоби російської регулярної армії. Питання: скільки дивізій, армій кине Путін на східний фронт? На жаль, і Генштаб не може дати таку відповідь. Тому такий масштабний наступ – це достатньо небезпечна річ", – вважає Турчинов.

"Тому я був прихильником такого покрокового наступу, як його росіяни називають "повзучого" наступу. Кожен день – на один метр. Таким чином у 2016-2017 роках ми просунулися достатньо, ми звільнили дуже багато населених пунктів, ми покращили конфігурацію нашого фронту, посилили наші позиції. Оце треба продовжувати. Кожен день по метру і, дивись, не до Ростова, але до кордону би дійшли", – переконаний колишній секретар РНБО.

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