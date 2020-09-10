Турчинов: "вагнерівці" могли б довести причетність Росії до збиття МН17

Олександр Турчинов на Марші ветеранів з нагоди Дня Незалежності України у Києві, 24 серпня 2020 року. vesti.ua

Матеріали, зібрані під час спецоперації українських спецслужб з виманювання найманців російської ПВК Вагнер, необхідно захистити. Вони доводять військові злочини вищого керівництва Росії проти військових та цивільних, скоєних на тимчасово окупованій території України. Про це у ході пресконференції заявив колишній секретар РНБОУ, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

Політик запевнив: офіцери спецслужб, задіяні у цій спецоперації, готові дати свідчення тимчасовій слідчій комісії, яка має бути створена у Верховній Раді.

"Починаючи з 2014 року перед нашими спецслужбами ставились дуже конкретні завдання знищувати тих, хто веде війну проти України; затримувати і доставляти на підконтрольну нам територію військових злочинців, покази яких є дуже важливим доказом, який доводить безпосередню участь РФ у війні проти нашої країни, а також у військових злочинах, зокрема у збитті військових літаків і гелікоптерів, і цивільного Боїнга МН17", – зазначив Турчинов.

За його словами, у 2019 році розпочалася масштабна операція української військової розвідки щодо виявлення і доставлення в Україну військових злочинців, безпосередньо причетних до збиття наших військових літаків і цивільного рейсу МН17.

"Наші розвідники відпрацювали дуже складну систему, коли залегендувавшись під замовників військовий найманців, вони протягом півтора року працювали над тим щоб зібрати військових злочинців, причетних до збиття літаків. Фабула була достатньо проста і ефективна – вони ставили кваліфікаційні вимоги, це безпосередня участь у військових діях і безпосередньо бойові пуски",- пояснює Турчинов.

Він наголосив, що працівники українських спецслужб мають найвищу кваліфікацію і не раз перегравали російські спецслужби. Вдалося їм це і під час цієї операції.

"Під час залегендованих співбесід наші розвідники виводили їх на передачу інформації, яка доводила їх участь у злочинах. Ці фігуранти розповідали про свою участь , як вони робили бойові пуски, як вони добивали українських військових. Вони надавали всі необхідні документи, які підтверджували, що вони були саме військовослужбовцями Російської Федерації, що вони мають нагороди від російського уряду за злочини проти України", – зауважив Турчинов.

Він також повідомив, що на фінальній стадії операції була підключена СБУ для легалізації цих матеріалів відповідно до чинного законодавства України.

"24 липня група із 33 найманців, серед яких було 28 злочинців, що безпосередньо цікавили наші спецслужби, прилетіли до Мінська для того, щоб зранку 25 липня відлетіти через територію України до Стамбула. Саме в цей день відбувається нарада у президента України, де приймають участь керівники силових структур, а також очільники Офісу президента. Що стосується останніх, це вже серйозне порушення, тому що не всі вони мали доступ до державної таємниці", – наголосив Турчинов.

Він пояснив, що ця нарада була необхідна, оскільки для фінальної стадії спецоперації було необхідно залучити цивільні служби, зокрема, диспетчерську та військову інфраструктуру.

"Під час цієї наради приймається рішення про припинення або відтермінування цієї фінальної стадії цієї блискучої спецоперації. Мотивація – мирні переговори, небажання дратувати Путіна, небажання виконувати свої конституційні обов’язки щодо захисту нашої країни", – припустив Турчинов.

Тоді, за його словами, операцію і було зірвано.

"Після цієї наради цілком таємна інформація потрапляє до спецслужб Росії і Білорусі. Продовження операції було заплановано на 20 липня, але 29 вся група була затримана білоруським КДБ. 14 серпня вони без будь-яких ускладнень повернулись до РФ", – нагадав Турчинов.

Він зауважив, що заміть того, щоб терміново відкрити справу контрозвідувального захисту, кримінальні справи щодо витоку цілком таємної інформації щодо зриву важкої операції спецслужб, українське керівництво держави починає приховувати і примушує керівників спецслужб брехати суспільству.

"Найбільш небезпечним є те, що для того, щоб приховати злочин, відбувається намагання знищити матеріали справи... Ми повинні захистити чесних офіцерів, які не готові задля кон’юнктури розміняти свою офіцерську честь і свою відповідальність перед країною. Єдиний механізм, який сьогодні можливий, щоб поставити крапки в цій історії, необхідне створення парламентської слідчої комісії, незалежної від Офісу президента і силових структур", – наголосив Турчинов.

Політик переконаний, що зрив спецоперації по "вагнерівцях" і заяви влади щодо "інспектування" українських позицій – це все елементи повзучої капітуляції.

"Ця політика безумовно є демонстрацією повзучої капітуляції, до якої чинне керівництво веде нашу країну. На превеликий жаль, це не є випадкова ситуація, це не є збіг обставин, це є послідовна політика, і саме сьогоднішня наша розмова є важливим аргументом, який доводить цю небезпеку", – впевнений Турчинов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після зриву фінального етапу спецоперації по вивезенню "вагнерівців", які вчиняли злочини на Донбасі, в Україну, в якому звинувачують голову Офісу президента Андрія Єрмака, родини загиблих на фронті військовослужбовців створили на сайті парламенту петицію. У ній родичі полеглих воїнів вимагають створити тимчасову слідчу комісію, яка має встановити обставини та винуватців зриву спецоперації, які дали можливість росіянам уникнути відповідальності за вбивства українців. Петиція про ТСК щодо "вагнерівців" встановила рекорд за швидкістю підписання: за першу добу після її створення вимогу підтримали понад 8 тисяч підписантів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся