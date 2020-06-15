Турчинов пояснив, чому Крим не врятували від окупації

У 2014 році запобігти окупації Криму Росією було нереально. Адже боєздатні підрозділи української армії налічували лише 5 тисяч осіб.

До того ж, під загрозою захоплення була вся територія України, включно із Києвом. Про це в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли ви піднімете стенограму засідання РНБО, то на моє питання, скільки ми можемо мобілізувати військових для того, щоб провести наступальну операцію в Криму, міністр оборони сказав, що максимум 5 тисяч осіб. Росіян було близько 30 тисяч підготовлених військових, не рахуючи тих, хто перейшов на їх бік, парамілітарних угруповань, ФСБ, розвідувальних груп тощо", – згадує політик.

"Не треба завершувати академію Генштабу, щоб розуміти: щоб проводити наступальну операцію, треба мати перевагу в силах і засобах над ворогом. В цих умовах кинути єдині боєздатні підрозділи (а це було фактично кілька батальйонно-тактичних підгруп) – це кинути їх на смерть без будь-яких шансів на результат", – переконаний Турчинов.

До того ж, розповів він, військове керівництво України тоді наполягало на тому, що Крим – це не головна загроза. Адже на північних та східних кордонах вже формувалося 200-тисячне угруповання й готувалося до вторгнення.

"За даними розвідки, яка тільки починала працювати, на днях мало бути ухвалене рішення про вторгнення російських військ на територію України, захоплення Києва, фактично всієї території України на прохання Януковича. Так воно фактично і відбулося. Тому головне наше питання було захистити вже всю Україну", – розповів екссекретар РНБО.

За словами Турчинова, Росія довго і серйозно готувала операцію із захоплення Криму. До того ж, розпочалося це ще під час президентства утікача Віктора Януковича.

"Вже у жовтні 2013 року вони під час військових навчань чітко відпрацьовували технологію, як допомогти сусідній країні, яку захопили незаконні угруповання, які вони потім будуть називати "хунтою". І на звернення чинної влади, чинного президента, російські війська надають таку допомогу", – зазначив Турчинов.

"Тобто детально уже відпрацьовувалася не просто окупація Криму, а окупація всієї України. Мета у Путіна була не Крим. Їх цікавить вся Україна. Крим – це локальне питання, плацдарм, який вони хотіли захопити першим", – пояснив він.

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