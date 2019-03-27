Тур на той світ: у кривавій ДТП з українцями у Польщі новий поворот

Наші співвітчизники все частіше потрапляють у масштабні ДТП поза межами України. Останній приклад — трагедія у Польщі, яка забрала життя трьох осіб. Ми ж згадаємо ще одну аварію у Польщі, що трапилася у серпні минулого року. Тоді туристичний автобус злетів із серпантину, в результаті чого загинули 3 і постраждали 38 осіб.

Днями відбулося перше судове засідання щодо даної трагедії. Подробиці OBOZREVATEL розповіла тернополянка Тамара Палащук, яка втратила у тому ДТП чоловіка.

Тамара і Володимир — останнє спільне фото з автобуса

Визнав провину

У минулу п'ятницю в Окружному суді польського міста Перемишль на засіданні прокуратура зажадала для 42-річного водія автобуса Миколи Л. покарання у вигляді п'яти з половиною років позбавлення волі і 15 років заборони керувати авто на території Польщі.

Судове засідання. На фото крайній справа — водій автобуса. Він громадянин України Тамара Палащук

Під час засідання водій, за словами Тамари Палащук, сказав, що визнає провину, хоча раніше стверджував зворотне, заявляючи, що у автобуса відмовили гальма. З позицією обвинувачення вдова категорично не згодна:

"За хорошу поведінку водій відсидить років три, а потім далі возитиме людей? Ми будемо домагатися максимального покарання — 12 років позбавлення волі", — каже Тамара.

Зазначимо, що раніше польські ЗМІ з посиланням на прокуратуру повідомляли, що у крові водія автобуса були виявлені психотропні речовини.

Місце ДТП, серпень 2018 р. polsatnews.pl

Допомагав хлопець, у якого загинула дружина

Тамарі важко згадувати пережиту трагедію. Туристичний тур у Будапешт та Відень був подарунком на її день народження від чоловіка Володимира. Під час поїздки у Тамари виникали тривожні передчуття. Каже, що навіть виникло бажання пересісти в інший автобус.

Тривога посилилася, коли автобус перетнув польський кордон і їхав по серпантину з чималою швидкістю.

"Знаки показували обмеження до 30 км/год, але водій їхав десь 75 км (це підтвердило і розслідування. — Авт.) Пам'ятаю, чоловік сказав тоді, що зупинити таку махину можна буде лише через 500 метрів", — розповіла Тамара.

Про всяк випадок жінка відсунулася від вікна, оскільки у неї промайнула думка, що в "разі чого" осколки можуть її поранити. За деякий час Тамара відчула, як автобус підлетів, немов на американських гірках, після чого стався удар.

Автобус злетів із дороги ТСН

Аварія трапилася на ділянці дороги, що іменується поляками "крива смерті" — через різкий поворот майже 90 градусів. Тут також стояв символічний хрест, який в результаті виявився під автобусом після того, як той у нього врізався.

"Отямившись, я нічого не бачила, оскільки обличчя залила кров. Я кинулася допомагати чоловіку. Він був живий. На допомогу мені прийшов хлопець, як потім з'ясувалося, його дружина загинула у момент ДТП. Потім я відчула сильний біль", — згадує страшні миті Тамара.

Врятувати життя Володимиру прибулим медикам не вдалося. Його дружину госпіталізували в лікарню міста Ярослав: у жінки були пробиті легені і зламані ребра.

Тамара Палащук у перші дні після ДТП

Володимир Фото з особистого архіву

Людське життя оцінили у 2,5 тис. грн

Перебування в лікарні Тамарі оплатив консул, але подальше лікування і реабілітацію їй довелося оплачувати з власної кишені.

Зазначимо, що на сайті компанії "Акорд-тур", у якій туристи замовляли путівки, вказано, що туроператор не є власником транспортних засобів, які здійснюють перевезення туриста під час подорожі і не несе відповідальності за завдавання будь-якої матеріальної і моральної шкоди.

Так чи інакше, але постраждалі, з якими поговорили наші журналісти, зазначають, що залишилися сам на сам зі своїми проблемами і не знають, у кого вимагати компенсації. Люди вважають, що туроператор і страхова їх просто "кинули".

"Лікування в Україні я оплачувала сама. З приводу смерті чоловіка... Від страхової прийшла відповідь, що мені виплатять 2,5 тис. грн, тобто у стільки сьогодні оцінюють життя наших людей. Це страшно", — каже жінка.

(Далі буде…)

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!