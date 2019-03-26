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"Тупорилі ідіоти!" Гіркіна розлютили байки зрадника з СБУ

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Один із перших ватажків "ДНР" терорист Ігор Гиркин вибухнув гнівом через висловлювання колишнього співробітника СБУ, перебіжчика і зрадника України Василя Прозорова.

За його словами, все сказане про нього, є брехнею. Відповідне звернення з'явилося у "ВК".

"Я жодної години не жив в Донецьку в готелі "Ліверпуль". Один раз там прийняв душ — після повернення зі Степанівки і один раз там поснідав у компанії покидька Антюфєєва (і ще когось — кого — не пам'ятаю). Від початку і до кінця свого командування в Донецьку я жив (вірніше — спав) у "технічній" кімнатці за своїм робочим кабінетом у будівлі УСБУ, де попросив встановити ліжко", — запевнив терорист.

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Василь Прозоров і Ігор Гіркін

Василь Прозоров і Ігор Гіркін

Також Гіркін розкритикував пропагандистів за "професійно непридатну" підготовку до інтерв'ю, в якому, на його думку, багато нестиковок. "Тупорилі ідіоти!" - вилаявся він на їхню адресу.

Заява Гіркіна отримала реакцію українського журналіста Дениса Казанського. "Як я вже писав, вся ця історія — дивовижний ідіотизм", — підкреслив він у своєму Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Прозоров раніше також розповідав про підпільні в'язниці, в яких нібито українські військові здійснювали вбивства.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так, тупорылое цапьё фейки строчит для тупорылого цапья.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
бггггггггг, даже террорист гиркин чмырит кацапских пропагандонов за некомпетентность и головотяпство! шо там мычал этот позоров? кровавый бетон и следы от ногтей? бггггг-однозначно на премию "разпятый мальчик у трусиках"!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А кто в мире его называет ...террористом?
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