Тука заявив про можливу домовленість Москви і Києва щодо Донбасу.

Кремль міг отримати запевнення від української сторони про те, що вона готова йти на поступки в питанні Донбасу.

Таке припущення в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. "У мене таке відчуття, що, принаймні, кремлівська адміністрація отримала якісь запевнення з боку нинішньої української влади, що Україна готова йти на поступки саме в політичному контексті", – сказав він.

Як заявив Тука, Кремль не цікавить "особливий режим адміністративного управління", про який говорив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. "Росія вимагає змін до Конституції", – нагадав ексзаступник міністра.

Він вказав на принципову відмінність між законом "Про особливості місцевого самоврядування" та змінами до Основного закону. У першому випадку мова йде про тимчасове рішенні – на 3 роки. У другому випадку – про норму, яка діятиме на постійній основі.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Георгієм Тукою читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай заявив, що Кремль ставить собі за мету протягом найближчих двох місяців максимально просунутися в мінському форматі із здачі національних інтересів України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал