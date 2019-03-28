"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

В окупованому Криму не менше половини молоді вражено наркотичною залежністю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст, прихильник окупації Олександр Горний, посилаючись на польові дані.

"Ця зараза вразила Крим. Багато про це знають, але мовчать. Скупі рядки в кримських ЗМІ про затримання наркоманів або тих, хто поширює це зло, але тема наркоманії і масштаби цього лиха – табу", — зазначив він.

За словами Горного, в містах і селах народ пробує з цим боротися, але сили нерівні.

"Солеторговці через соціальні мережі проникають через будь-які перешкоди, проникаючи навіть у найбільш благополучні сім'ї. Армія "закладників" доз є в кожному населеному пункті", — уточнив він.

Олександр Горний, Facebook

Олександр Горний, Facebook

Олександр Горний, Facebook

Олександр Горний, Facebook

Олександр Горний, Facebook

Олександр Горний, Facebook

Журналіст розповів, що декілька разів був у патрулі з ловлі "закладників" і наркоманів.

"Якщо чесно, то страшно, це цілий світ, який існує паралельно нашому. І багато наших знайомих або їхні діти живуть одразу в цих світах. Ті, хто сів на солі й подібну гидоту, їх вилікувати неможливо. Люди згорають за декілька місяців. Страшно за молодь, ми можемо втратити наступне покоління", — додав він.

Горний зазначив, що за наркоманією слідом іде ВІЛ/СНІД, з цієї напасті Крим йде практично на другому-третьому місці одразу після Уралу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як Росія вбиває Крим: окупанти вирішили вирубати один із численних лісів на півострові.

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