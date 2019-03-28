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"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

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В окупованому Криму не менше половини молоді вражено наркотичною залежністю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст, прихильник окупації Олександр Горний, посилаючись на польові дані.

"Ця зараза вразила Крим. Багато про це знають, але мовчать. Скупі рядки в кримських ЗМІ про затримання наркоманів або тих, хто поширює це зло, але тема наркоманії і масштаби цього лиха – табу", — зазначив він.

За словами Горного, в містах і селах народ пробує з цим боротися, але сили нерівні.

"Солеторговці через соціальні мережі проникають через будь-які перешкоди, проникаючи навіть у найбільш благополучні сім'ї. Армія "закладників" доз є в кожному населеному пункті", — уточнив він.

"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

Олександр Горний, Facebook

"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

Олександр Горний, Facebook

"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

Олександр Горний, Facebook

"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

Олександр Горний, Facebook

"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

Олександр Горний, Facebook

"Ця зараза вразила Крим!" Журналіст назвав смертельну небезпеку на півострові

Олександр Горний, Facebook

Журналіст розповів, що декілька разів був у патрулі з ловлі "закладників" і наркоманів.

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"Якщо чесно, то страшно, це цілий світ, який існує паралельно нашому. І багато наших знайомих або їхні діти живуть одразу в цих світах. Ті, хто сів на солі й подібну гидоту, їх вилікувати неможливо. Люди згорають за декілька місяців. Страшно за молодь, ми можемо втратити наступне покоління", — додав він.

Горний зазначив, що за наркоманією слідом іде ВІЛ/СНІД, з цієї напасті Крим йде практично на другому-третьому місці одразу після Уралу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як Росія вбиває Крим: окупанти вирішили вирубати один із численних лісів на півострові.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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