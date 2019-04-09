"Цвітуть вогняними квітами": ЗСУ показали видовищне відео з навчань "богів війни"

У мережі опублікували відео навчань артилеристів Збройних сил України. Вони відбуваються у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі двічі на тиждень.

Видовищні кадри оприлюднили на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Тренування артилеристів Об'єднаних сил: українські "Акації" завжди готові розцвісти "вогняними квітами", — написали у пості.

Зокрема артилеристи з кожною артилерійською батареєю 2С3 "Акація" в районі проведення ООС по лінії відведення проводять тренування з практичним відпрацюванням маршу, розгортання в районі нових бойових вогневих позицій, підготовкою вихідних даних для стрільби, маневру самохідних артилерійських установок в районі розгортання з подальшим переміщенням до інших вогневих позицій.

Артилерія ЗСУ Скріншот відео

"Це важка праця офіцера і солдата, мета якого завжди мати напоготові сотні стволів 152 мм калібру під назвою "Акація". Рухаємося далі! Разом переможемо! Слава Україні!" — наголосили у штабі ООС.

Українці також висловили захват від професіоналізму захисників у коментарях під яскравим відео. "Вогонь", "Арті респект", "Коли в наступ підемо", "Спасибі за службу! Слава Героям!", "Боги війни", "Слава воїнам", — пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося видовищне відео з кадрами навчань Сил спеціальних операцій Збройних сил України. На них бійці відпрацьовують складні бойові завдання в умовах, близьких до реальних.

Нагадаємо, в кінці березня на одному з полігонів у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою. Тренування з підрозділами, залученими до навчань, провів особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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