Цього боїться Путін: Україні підказали, як прорвати блокаду Азовського моря

Запропонований розрив договору про використання Азовського моря між Україною і Росією стане в нагоді лише інтересам Російської Федерації. До офіційного встановлення українських морських кордонів йти на такий крок не можна.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила блогер і журналіст Лариса Волошина. За її словами, перша ж стаття цього договору, підписаного в тому числі і президентом РФ Володимиром Путіним, каже, що Азовське море розділяється державним кордоном між Україною і Росією.

"Саме цього пункту не хотів Путін. Він наполягав, що в Азовському морі не повинно бути ніякого кордону, що вони йдуть тільки по берегу. Ми маємо міждержавний документ, підписаний главою держави, що Азовське море має мати кордони", — підкреслила Волошина.

Тепер же, вважає журналістка, встановити кордон, якщо Росія не хоче робити цього у рамках спільного договору, можна і в односторонньому порядку. В рамках міжнародного права можливе створення відповідної 12-мильної морської зони.

"А замість того, щоб із підтримкою європарламентарів і США почати процедуру встановлення свого кордону, ми чомусь обговорюємо розрив договору", — обурилася блогер.

Вона наполягає на тому, що розрив цього договору до встановлення Україною морських кордонів в Азовському морі насправді вигідний тільки Росії.

"Тому що він прибирає цей путінський підпис, де Путін особисто погодився, ніби Азовське море не є внутрішнім морем РФ", — уточнила Волошина.

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