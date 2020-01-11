"Цивілізованіші за Росію": у визнанні Іраном провини за катастрофу МАУ знайшли показовий момент

Іран, як і Росія у 2014 році, збив пасажирський літак. Однак Тегеран принаймні зміг визнати свою помилку, тоді як у Кремлі сьомий рік продовжують брехати про причини трагедії.

На цей нюанс звернув увагу на своїй сторінці у Facebook народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

"Середньовічний фундаменталістський Іран виявився цивілізованішим за Росію. Обидві збили пасажирські літаки. Тегеран визнав провину на третій день, Москва викручується сьомий рік", – написав він.

Аналогічну позицію висловив і український журналіст Денис Казанський. Він також зазначив, що вважає людожерськими і режим Ірану, і режим Росії. Однак перші все ж змогли зізнатися про власний злочин проти мирних людей.

"Іран офіційно визнав, що випадково збив наш пасажирський літак. Жахлива історія. Але в цьому разі в іранських людожерів хоча б вистачило мужності взяти відповідальність. У російських людожерів, які знищили пасажирський літак над Донбасом у 2014 році, ні мужності, ні честі, щоб визнати свою провину, немає", – написав Казанський у Telegram.

Водночас на особистій сторінці у Facebook журналіст додав, що Тегеран використовує схожі з московськими методи ведення війни.

Катастрофа літака МАУ і МН17

"Всі людожерські режими однакові. На зло "проклятій Америці" б'ють або по своїх, або взагалі по безневинних людях. Після вбивства Сулеймані Іран "мстився Америці" так: спершу на похороні генерала зачавили майже 60 осіб. Потім вистрелили кудись ракетами, але нікуди не влучили. На завершення збили пасажирський літак із безневинними людьми, де летіли здебільшого іранці (82 особи). У сухому залишку помстилися Америці вбивством 150 своїх же співгромадян і ще 85 іноземців, серед яких не було жодного громадянина США", – акцентував він увагу.

Приблизно так само глава країни-агресора Володимир Путін, підкреслює Казанський, вже шість років "рятує Донбас від бандерівців".

"На зло фашистам (яких, як з'ясувалося, часто грають російські актори типу Едуарда Коваленка) рознесли найбільш проросійський регіон України, зануривши його в хаос і злидні. Ну і, звісно, не обійшлося без збитого Boeing із невинними людьми", – підсумував журналіст.

А журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу на ще одну фатальну закономірність в обох катастрофах пасажирських лайнерів. "Вражаюче вміння: ЗРК російського виробництва збивають винятково пасажирські літаки", – зазначив він на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 у Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

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