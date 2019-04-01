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"Цинічно побили!" На Чернігівщині напали на рятувальників під час гасіння пожежі

1.2тЧитати матеріал російською

У Чернігівській області невідомі напали на пожежних, які приїхали гасити суху траву, що загорілася.

Побиття сталося 31 березня поблизу с. Серединка. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомив глава ДСНС України Микола Чечоткін.

"Двоє пожежників були цинічно побиті якимись покидьками. Наші рятувальники – командир відділення і водій Олішевського пожежно-рятувального підрозділу – отримали травми різного ступеня тяжкості і швидкою допомогою були доставлені в лікарню", – пояснив він.

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У Чернігівській області напали на рятувальників

У Чернігівській області напали на рятувальників

Facebook Микола Чечоткін

У Чернігівській області напали на рятувальників

У Чернігівській області напали на рятувальників

Facebook Микола Чечоткін

Особи нападників встановлюють правоохоронці Чернігівської області.

У Чернігівській області напали на рятувальників

У Чернігівській області напали на рятувальників

Facebook Микола Чечоткін

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом у березні після нападу під час бійки помер дільничний офіцер Національної поліції. Він намагався розборонити чоловіків, однак теж став об'єктом побиття.

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Україна
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