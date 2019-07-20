Цинічно грабує Україну: Зеленський повинен зупинити свавілля Фукса

Путінський олігарх Павло Фукс продовжує цинічно обкрадати Україну. Чого тільки варта його багатомільйонна афера із київським метрополітеном.

OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися у ситуації і зупинити свавілля ділка, однак безрезультатно. Що не дивно, адже настільки нахабні схеми неможливо було провернути без сприяння і прикриття вищих посадових осіб.

Тепер же ми звертаємося до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимира Зеленського, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість і зупинити грабіж українців Фуксом. Детальніше про одіозного олігарха і його афери – у матеріалі.

Грабіж киян

Одна з найбільш цинічних афер Фукса – грабіж київського метрополітену, який у результаті злочинних дій "бізнесмена" може просто зупинитися.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). І з кожною такою поїздки в кишеню російського олігарха потрапляє 2 грн. Як же так вийшло?

Компанія Фукса у 2010-2013 роках видала метро у лізинг вагони, які і без того продавали з націнкою у 100%. Через кілька років почала вимагати від комунального підприємства 365,9 млн грн за сам товар, а крім цього – відсотки, "інфляційні витрати", пеню та так зване коригування. В результаті набралося близько 1,9 млрд грн.

Павло Фукс

До речі, доля "боргу" перебуває на розгляді у Господарському суді міста Києва. Рішення, які надалі стали доленосними і, по суті, дали зелене світло на "законний грабіж", ухвалювалися суддею Господарського суду Вадимом Босим. У його багажі – сумнівні судові вердикти і "ні кола, ні двора", "секретна" інформація про притягнення до відповідальності за хуліганство, восьмирічне церковне навчання і, схоже, фіктивне розлучення. В результаті метрополітену довелося підписати з олігархом невигідну мирову угоду.

У 2013-2014 роках, згідно з інформацією аудиторської служби, середня вартість вагона, який закуповував Київський метрополітен, була на рівні 9,6-11,5 млн грн. У той час як "Укррослізинг" Фукса продав метрополітену вагони за середньою ціною близько 13 млн.

Більше того, як встановила аудиторська служба, договір із "Укррослізинг" підписали у 2009-му, а компанія була створена зі статутним капіталом у 20,6 тис. грн в кінці 2008 року.

Підписання договору із зазначеною компанією, за даними аудиторської служби, призвело до втрати коштів у розмірі 770,8 млн грн. "Зокрема винагорода "Укррослізингу" – 590,8 млн грн, що забезпечує "космічну рентабельність", – йдеться у звіті аудиторів. І це до того, як компанія додатково "вибила" з метрополітену ще 1,9 млрд грн.

Що цікаво, норма "про коригування", яка дозволила отримати 1,1 млрд грн, з'явилася у договорі тільки через кілька місяців після того, як підписали основний документ. Фактично комунальне підприємство столиці зобов'язалося виплатити приватній компанії всі можливі витрати, переглянути ціни з урахуванням подорожчання долара.

Це призвело до подорожчання вартості проїзду у метрополітені та відсутності коштів на оновлення рухомого складу, ремонт ескалаторів і станцій.

Газові схеми

Газова незалежність України – під загрозою, а тарифи можуть злетіти вже в кінці 2019-го. В результаті низки схем українські газові родовища дісталися Фуксу.

Це призвело до зриву енергетичної незалежності – замість держкомпаній ліцензії на видобуток отримав олігарх, а плани наростити обсяг державної газовидобутку до 20 млрд куб. м на рік провалилися. Україна ризикує опинитися в залежності від нового газового ділка з російським паспортом.

Для прикладу, згідно з повідомленням Полтавської облради, у липні 2018-го місцева влада дозволила розширити 10 спецдозволів компанії East Europe Petroleum. Так, фірма отримала "зелене світло" на видобуток українського газу без будь-якого конкурсу, з ними уклали спеціальну угоду.

Зазначену компанію створив міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Едуард Ставицький. А коли він втік з України, свій бізнес продав олігарху Павлу Фуксу. 33% акцій належало державі. Але за дивним збігом обставин цього року держкомпанія "Надра України" позбулася своєї частки в East Europe Petroleum, яка так вдало отримала десятки родовищ.

Держава остаточно втратила контроль над українськими родовищами. На запит OBOZREVATEL у держкомпанії відповіли: участь у East Europe Petroleum нібито було безперспективною, тому свою частку вони передали. При цьому на запитання, на яких умовах держава вийшла з компанії олігарха Фукса, в "Надра України" відповідати відмовилися, пославшись на комерційну таємницю.

Цікаво, що 33% акцій фактично передали тому самому Фуксу. Так, згідно з даними Youcontrol, частка держави дісталася компанії "Авант Трейд Лімітед". Серед засновників – Мартиненко Марія Володимирівна. Вона ж раніше називала себе директором East Europe Petroleum.

За даними OBOZREVATEL, компанія Фукса володіє 19 ліцензіями на видобуток газу на ділянках площею більше 2 тис. кв. м. Незважаючи на це, державна компанія "Надра України" вважає свою участь у компанії безперспективною. Мільярди кубометрів газу дісталися російсько-українському олігарху Фуксу.

Про те, що руками Фукса Росія фактично продовжує гібридну війну, захоплюючи ринок блакитного палива, йшлося і в розслідуванні Al Jazeera. Журналісти вважають, що Павло Фукс може здійснювати свої махінації в Україні під контролем Кремля.

Спекулянт і боксер

Більш рання біографія Фукса теж вельми цікава. Дитинство і юність майбутнього ділка – суцільна темна пляма. За твердженнями його самого, свій перший бізнес він почав ще в радянській школі: перепродував однокласникам по 50 копійок за штуку імпортні сигарети, які він нібито купував по 3 карбованці за пачку у швейцара в "Інтуристі". А ще, запевняє Фукс, тоді ж він почав свою багаторічну дружбу з Геннадієм Кернесом і Михайлом Добкіним.

Павло Фукс

Якщо покопатися глибше, виявиться, що Фукс сильно прибріхує про свою надприбуткову спекуляцію сигаретами (стверджував, що продавав по дві пачки в день). Безумовно, у харківських хлопчаків середини 80-х був величезний інтерес до імпортних сигарет, але продавати по 50 коп. за штуку могли тільки "особливі".

І ще одна деталь: швейцари "Інтуриста" тоді з ходу відшивали підлітків, які просили продати сигарети і жуйку, купити їх там могли тільки свої люди – дуже хороші знайомі і регулярні дрібнооптові покупці, тобто фарцовщики. Частина товару фарцовщики "дарували" вуличним гопникам начебто Гепи і його команди – у складі якої були і підлітки-старшокласники.

Щоправда, у 1989-90-х майбутній мер Харкова опинився за ґратами за звинуваченням у низці злочинів. Компанія Гепи тимчасово розсипалася, що сприятливо відбилося на майбутньому Павла Фукса: батьки відправили його до Харківського інженерно-будівельного інституту на економічний факультет.

Уже у 1995-му у біографії Фукса з'явився гучний запис: радник голови правління "Промінвестбанку". Але чи йшлося про український "Промінвестбанк" (один із найбільших в країні) або ж про його московського тезку (вельми середню на той час фінустанову) – ніколи не уточнювалося. Що ж, уточнювати не треба, це саме російський "Промінвест", тому що Павло Фукс саме тоді втік до Москви – так називали його раптовий від'їзд із Харкова, про причини якого практично нічого не відомо.

Однак, за чутками, Фукс втік з України після того, як "розвів на бабки" чи якусь фірму, чи бюджетну організацію. І до цього інциденту нібито був причетний Геннадій Кернес, який і допоміг старому приятелю накивати п'ятами, і навіть порекомендував його в Москві своїм знайомим.

Зв'язок із кримінальним авторитетом

За інформацією від ще одного джерела, від'їзд Павла Фукса до Москви з його подальшим "працевлаштуванням" був організований Сергієм Батозським (кличка Батон). Ця людина, хоч і була сином шановного радянського тренера з вільної боротьби Станіслава Батозського, але з юності пішов кримінальної доріжкою "кидали", був старим "корешем" Гепи і, відповідно, ще з 80-х років міг знати і Фукса.

Кримінальний авторитет Батон – Сергій Батозський із батьком

У 90-і Батон був уже великим кримінальним авторитетом і діловим партнером Кернеса, причому навіть у міліції розходилися в думках, хто ж із них двох у кого ходив у підручних. Надто вже великі зв'язки були у Батона, який крутив справи не тільки у Харкові, але і в Москві: з лідером Орєховського угруповання Сільверстом, із лідерами "кемеровських" братами Кузнєцовими, з чеченськими ОЗУ, з "авторитетами" Малєю, Генералом і Аліком Московським.

За інформацією правоохоронців, Батон у Москві займався різними справами: від оптової торгівлі до наркобізнесу (кокаїн). У Москві ж він і був убитий у 2001 році після конфлікту з "лужниковськими".

Цікавий момент: вбивство Сергія Батозського трапилося саме тоді, коли він почав освоювати у Москві будівельний бізнес, і залучив до нього Павла Фукса – адже той був єдиний з довірених Батону людей, хто хоч якось розумівся у будівництві (все ж таки закінчив ХІБІ, нехай і економічний факультет).

Після вбивства авторитета в його осиротілому оточенні відбулися серйозні зміни, на гроші ОЗУ було вирішено створити кілька компаній, зокрема ТОВ "Техінвест" – одним із засновників якої виявився Павло Фукс. По суті, він став керуючим грошима ОЗУ, вкладеними у будівельний бізнес.

Однак, уточнюють джерела, у Москві Павло Фукс зайнявся бізнесом також у тісній зв'язці з Юрієм Діментом – ще одним спільним знайомим і діловим партнером Батозського і Кернеса.

Фукс, Дімент і Кернес

Того самого Дімента, вбивство якого у Харкові у 2016 році стало резонансною кримінальним подією і досі не розкрите.

Дімент володів кількома приміщеннями у центрі Харкова, був співзасновником бутиків і ювелірних магазинів. З Геннадієм Кернесом був знайомий зі школи, вони разом проходили у кримінальному провадженні у 1992 році, проте після цього бізнесмен пішов у тінь. При цьому правоохоронним органам було відомо про його зв'язки із кримінальним авторитетом "Іспанцем", який загадковим чином загинув у жовтні 2010 року, врізавшись на своїй машині у дорожню техніку. А також з іншими кримінальними авторитетами, що стали такими у хвацькі 90-і.

Коли Фукс втік до Москви, то швидко влився (як уже писалося вище – за допомогою авторитетів) у харківське земляцтво, що з'явилося з кінця 80-х. Найвизначнішою фігурою там був Євген Гінер – один із лідерів "лужниковських" разом із Олександром Бабаковим, Михайлом Воєводіним і близького до них (поки його не застрелили у суді) Максом Курочкіним.

У численних публікаціях Павла Фукса часто прив'язують до різних російських ОЗУ. То до "липецьких", то до "новокузнецьких", то ще до якихось. Однак, за твердженням джерел, він обслуговував всіх. Грубо кажучи, відмивав будь-які гроші мафії. З початку 2000-х – переважно у будівельних проектах.

Не всі знають, що бізнесцентр "Москва-Сіті" був побудований... на гроші злодійського "общака".

Коли у листопаді 2017-го на ювілеї одного з авторитетів трапилася стихійна розбірка зі стріляниною і "покришили" охоронців, був опублікований список присутніх (з усіма судимостями). І половина з них виявилися пайовиками тієї самої вежі "Око", де все і трапилося.

Матеріал підготовлений за інформацією із власних джерел OBOZREVATEL, а також із сайтів SKELET-info, CRIME, mzk1.ru та інших.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу із паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку у газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.

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