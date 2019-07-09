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"Цинічна провокація з MH17": Пушилін накинувся на СБУ через "викрадення" командира "ДНР"

2.3т Читати матеріал російською

В "Донецькій народній республіці" заявили, що затримання екс-начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади "ДНР" Володимира Цемаха співробітниками СБУ пов'язано з наближення п'ятої річниці катастрофи малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом.

Таку думку висловив глава "республіки" Денис Пушилін, звинувативши спецслужби в приховуванні правди про справжніх винуватців трагедії (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"За такий тривалий термін спільної слідчою групою так і не були представлені докази провини тих, на кого замовники злочинної провокації хочуть перекласти відповідальність", - сказав він.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

скріншот

"Ми пам'ятаємо, як швидко – протягом доби з моменту трагедії – Росія і ополчення Донбасу були звинувачені в катастрофі пасажирського літака. Очевидно, що відсутність явних доказів їх провини штовхає співробітників СБУ на нові злочини: вони незаконними методами викрали громадянина ДНР, колишнього ополченця Володимира Цемаху з метою подальших фальсифікацій картини злочину", - додав Пушилін.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Новая газета

Новини
Був п'яний як чіп: спливли нові подробиці гучного "викрадення" СБУ командира "ДНР"

На його думку, "у вигодонабувачів цинічною провокації з бортом рейсу MH17 нічого не вийде".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів в Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

  • Доставлений в Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

  • При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

  • Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

  • Так, в мережі спливло відео скандального визнання терориста про те, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого збили лайнер.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
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Попович Олег
Попович Олег
А также мы помним как на радостях начали докладывать что сбили украинский борт, даже по новостях передавать стали, но узнав какой борт сбили сразу все начали тереть.
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Попович Олег
Попович Олег
Попович Олег, А также все помнят мальчика в трусиках и диспетчера Карлоса, ну и пену монтажную никто не забыл.
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