Ціна "русского міра": в ООН шокували числом мирних жертв війни на Донбасі

Жертвами російської збройної агресії на Донбасі стали 3300 мирних громадян України, починаючи з 2014 року.

Таку статистику оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна. Водночас вона констатувала суттєве зниження кількості жертв із липня нинішнього року.

"Зараз кількість жертв серед цивільного населення є найнижчою за весь період конфлікту, який вже забрав понад 3300 життів цивільних осіб. Сподіваємося, тенденція до зниження збережеться в майбутньому", – сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Також вона представила доповідь про ситуацію з правами людини в Україні в період із 16 травня по 15 серпня 2019 року.

"За тримісячний період, що охоплюється доповіддю, восьмеро осіб – четверо чоловіків і четверо жінок – загинули у зв'язку з конфліктом, 60 отримали поранення, серед них – дев'ятеро дітей", – розповіла Богнер.

У той же час вона зазначила, що після відновлення з 21 липня режиму припинення вогню кількість жертв серед цивільного населення суттєво знизилася.

Війна на Донбасі Cxid.info

Богнер зазначила, що на контрольованій урядом України території Моніторингова місія ООН може вільно здійснювати свою діяльність, зокрема з конфіденційним доступом до місць утримання під вартою затриманих осіб.

"На території, яка контролюється збройними групами, наша діяльність вже більше року дуже обмежена", – додала вона.

У Місії ООН висловили занепокоєння через умови утримання під вартою осіб на тимчасово непідконтрольній Києву території. Крім того, Богнер нагадала, що РФ, як окупаційна держава, досі не надала доступу до анексованого Криму, якого вимагає резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що загалом із початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році по вересень 2019 року загинули 14 тисяч українців.

Також стало відомо, що з початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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